Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T07:33+0300
https://ria.ru/20200119/1563589908.html
Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
https://cdn25.img.ria.ru/images/155245/46/1552454660_0:100:3070:1827_1036x0_80_0_0_7e321c142b26cbaf4fe3be8929fc6065.jpg
РИА Новости

Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы

04:44 19.01.2020 (обновлено: 07:33 19.01.2020)
5504
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал первое почти за год интервью американскому изданию — Washington Post — в котором объяснил провал политики президента США Дональда Трампа в отношении Каракаса.
"Я считаю, что (госсекретарь США - ред.) Майк Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и несет ответственность за провал Дональда Трампа в его политике в отношении нашей страны. Я думаю, у Трамп были отвратительные советники по Венесуэле. (Экс-советник по безопасности - ред.) Джон Болтон, Майк Помпео, (спецпредставитель США по Венесуэле - ред.) Эллиот Абрамс привели его к неправильному видению", - заявил Мадуро.
Венесуэльский лидер также выразил готовности вести прямой диалог с Трампом. "Если между правительствами есть уважение, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, и если есть диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений", - заверил он.
При этом Мадуро добавил, что готов говорить и с лидером оппозиции Хуаом Гуаидо, но подчеркнул, что не подчинится его требованию покинуть пост президента.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Вчера, 04:35Религия и мировоззрение
Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма

Попытка госпереворота

В январе прошлого года в Венесуэле начались протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо объявил себя временным главой государства на том основании, что являлся спикером парламента в момент "государственного переворота".
Некоторые европейские страны и США признали его президентом. В свою очередь, Мадуро назвал Гуаидо "американской марионеткой".
Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Пятого января его сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы. На смену ему избран провластный депутат Луис Парра. Ряд западных стран не признали это решение.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
14 января, 23:19Попытка госпереворота в Венесуэле
Мадуро пообещал "выбить зубы" империалистам
11560124
Обсудить 6
Дональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
Здание ГК Укроборонпром в Киеве
Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
Запуск в США
Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
Президент США Дональд Трамп
Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
Президент США Дональд Трамп
Axios: советника Трампа по России временно отстранили от работы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро рассказал подробности попытки госпереворота в Венесуэле
Сирийская армия
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Вид Гибралтара
Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
17:25Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
Лента новостейМолния