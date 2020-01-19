Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы США Дональда Трампа в отношении Каракаса. Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал первое почти за год интервью американскому изданию — Washington Post — в котором объяснил провал политики президентаДональда Трампа в отношении Каракаса.

"Я считаю, что (госсекретарь США - ред.) Майк Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и несет ответственность за провал Дональда Трампа в его политике в отношении нашей страны. Я думаю, у Трамп были отвратительные советники по Венесуэле. (Экс-советник по безопасности - ред.) Джон Болтон, Майк Помпео, (спецпредставитель США по Венесуэле - ред.) Эллиот Абрамс привели его к неправильному видению", - заявил Мадуро.

Венесуэльский лидер также выразил готовности вести прямой диалог с Трампом. "Если между правительствами есть уважение, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, и если есть диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений", - заверил он.

При этом Мадуро добавил, что готов говорить и с лидером оппозиции Хуаом Гуаидо, но подчеркнул, что не подчинится его требованию покинуть пост президента.

Попытка госпереворота

В январе прошлого года в Венесуэле начались протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо объявил себя временным главой государства на том основании, что являлся спикером парламента в момент "государственного переворота".

Некоторые европейские страны и США признали его президентом. В свою очередь, Мадуро назвал Гуаидо "американской марионеткой".

Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.