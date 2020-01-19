Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"

Диоксид серы считают одним из основных загрязнителей воздуха. По данным экологов, превышение допустимой концентрации этого газа в атмосфере приводит к болезням дыхательных путей, а также раковым и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Когда за мясо будут штрафовать. Кое-что о торговцах страхом

Когда за мясо будут штрафовать. Кое-что о торговцах страхом

Ранее ученые установили, что мясо оказывает самое негативное влияние на окружающую среду и провоцирует риск преждевременной смерти. Средние позиции вредности вместе с рыбой занимают птица и молочные продукты, яйца могут ухудшить здоровье человека, как и красное мясо, но для окружающей среды вредны в три раза меньше.