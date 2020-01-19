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РИА Наука
2020-01-19T13:25+0300
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Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
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РИА Новости

Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"

04:42 19.01.2020 (обновлено: 13:25 19.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРыбное производство
Рыбное производство
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Рыбное производство. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рыбные палочки и искусственное крабовое мясо "сурими" являются источником сильнейшего загрязнения атмосферы. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в США.
Исследователи проанализировали процесс производства этих продуктов. Как выяснилось, самый большой вред экологии наносят суда-контейнеровозы, в которых доставляют выловленную рыбу на заводы, потребляя значительное количество топлива. В целях экономии владельцы используют дешевое и некачественное горючее, которое и выделяет в атмосферу особенно большие объемы диоксида серы и других вредных веществ, утверждают авторы работы.
Диоксид серы считают одним из основных загрязнителей воздуха. По данным экологов, превышение допустимой концентрации этого газа в атмосфере приводит к болезням дыхательных путей, а также раковым и сердечно-сосудистым заболеваниям.
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Когда за мясо будут штрафовать. Кое-что о торговцах страхом
Ранее ученые установили, что мясо оказывает самое негативное влияние на окружающую среду и провоцирует риск преждевременной смерти. Средние позиции вредности вместе с рыбой занимают птица и молочные продукты, яйца могут ухудшить здоровье человека, как и красное мясо, но для окружающей среды вредны в три раза меньше.
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Популярные комментарии
Всё равно что сказать, что еда подаваемая в самолёте вредная из-за того, что самолёты летают на керосине. Прав был Задорнов.
19 января, 09:00
Супер Марио
7070000
Бред какой-то!!!
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Alex Ander
5220000
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