Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский президент Американский президент Дональд Трамп раскритиковал идею о строительстве барьерной стены для защиты Нью-Йорка от штормов.

Возведение "гигантского барьера" в гавани Нью-Йорка в нескольких милях от берега — один из проектов инженерных войск США, направленный на защиту города от все более частых штормов, пишет издание The New York Times . Стоимость барьера оценивается в 119 миллиардов долларов, на строительство может потребоваться до 25 лет.

"Массивная 200-миллиардная морская стена вокруг Нью-Йорка для защиты от редких штормов — глупая и экологически неблагоприятная идея, когда в ней будет необходимость, она, скорее всего, не сработает. И выглядеть она будет ужасно", — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что жителям "придется держать наготове свои швабры и ведра".

Трамп перед выборами 2016 года обещал построить стену на сухопутной границе с Мексикой, откуда в Штаты прибывает наибольшее число нелегальных иммигрантов. Вопрос о строительстве стены вызвал бюджетный кризис в конце 2018-го — начале 2019 года. В результате американский лидер не смог получить от конгресса затребованные деньги и перераспределил другие статьи бюджета для строительства заграждений на границе.