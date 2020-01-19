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Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
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РИА Новости

Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке

03:30 19.01.2020 (обновлено: 14:49 19.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп раскритиковал идею о строительстве барьерной стены для защиты Нью-Йорка от штормов.
Возведение "гигантского барьера" в гавани Нью-Йорка в нескольких милях от берега — один из проектов инженерных войск США, направленный на защиту города от все более частых штормов, пишет издание The New York Times. Стоимость барьера оценивается в 119 миллиардов долларов, на строительство может потребоваться до 25 лет.

"Массивная 200-миллиардная морская стена вокруг Нью-Йорка для защиты от редких штормов — глупая и экологически неблагоприятная идея, когда в ней будет необходимость, она, скорее всего, не сработает. И выглядеть она будет ужасно", — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что жителям "придется держать наготове свои швабры и ведра".
Трамп перед выборами 2016 года обещал построить стену на сухопутной границе с Мексикой, откуда в Штаты прибывает наибольшее число нелегальных иммигрантов. Вопрос о строительстве стены вызвал бюджетный кризис в конце 2018-го — начале 2019 года. В результате американский лидер не смог получить от конгресса затребованные деньги и перераспределил другие статьи бюджета для строительства заграждений на границе.
Он обещал, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году. Администрация Трампа заявила, что возьмет часть средств на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Президент воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.
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