Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Болезни органов зрения стали основным препятствием для претендентов при открытом наборе в отряд космонавтов " Болезни органов зрения стали основным препятствием для претендентов при открытом наборе в отряд космонавтов " Роскосмоса " в 2018 году, следует из материалов Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В 2012 и 2018 годах "Роскосмос" провел два открытых набора в отряд космонавтов, отобрав в сумме 16 кандидатов в космонавты. Третий открытый набор стартовал в июне 2019 года и продлится до июня 2020 года. Планируется отобрать четырех кандидатов в космонавты.

"Ведущее место по дисквалификации при настоящем отборе занимают болезни органов зрения, занимавшие в прошлом (2012 год) лишь третье место, болезни зубов с первого места переместились на четвертое, ЛОР-заболевания - с четвертого на третье место. Сохранили свои позиции терапевтические и хирургические заболевания - второе и пятое места соответственно", - говорится в материалах.

Врачи ЦПК отметили, что увеличение офтальмологической патологии вызвано возросшей нагрузкой на зрительный анализатор в профессиональной и повседневной деятельности молодого поколения из-за использования персональных компьютеров и гаджетов.

Сообщается, что при медицинском отборе в 2018 году на заочном этапе (без присутствия претендентов) были отсеяны 63% кандидатов - 190 из 301 человека. На очном этапе из 111 претендентов к обследованию реально были представлены только 37. Из них было дисквалифицировано 65% - 24 человека.

В августе 2018 года "Роскосмос" отобрал восемь кандидатов в космонавты. Ими стали Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Сейчас они проходят общую космическую подготовку.