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Хочу стать космонавтом
2020-01-19T03:10+0300
https://ria.ru/20200119/1563589750.html
Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
https://cdn21.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:321:3070:2048_1036x0_80_0_0_480e4046159b1a1142746abb875dda77.jpg
РИА Новости

Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами

03:10 19.01.2020
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Болезни органов зрения стали основным препятствием для претендентов при открытом наборе в отряд космонавтов "Роскосмоса" в 2018 году, следует из материалов Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2012 и 2018 годах "Роскосмос" провел два открытых набора в отряд космонавтов, отобрав в сумме 16 кандидатов в космонавты. Третий открытый набор стартовал в июне 2019 года и продлится до июня 2020 года. Планируется отобрать четырех кандидатов в космонавты.
"Ведущее место по дисквалификации при настоящем отборе занимают болезни органов зрения, занимавшие в прошлом (2012 год) лишь третье место, болезни зубов с первого места переместились на четвертое, ЛОР-заболевания - с четвертого на третье место. Сохранили свои позиции терапевтические и хирургические заболевания - второе и пятое места соответственно", - говорится в материалах.
Космонавты
Вчера, 03:04Хочу стать космонавтом
Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году
Врачи ЦПК отметили, что увеличение офтальмологической патологии вызвано возросшей нагрузкой на зрительный анализатор в профессиональной и повседневной деятельности молодого поколения из-за использования персональных компьютеров и гаджетов.
Сообщается, что при медицинском отборе в 2018 году на заочном этапе (без присутствия претендентов) были отсеяны 63% кандидатов - 190 из 301 человека. На очном этапе из 111 претендентов к обследованию реально были представлены только 37. Из них было дисквалифицировано 65% - 24 человека.
В августе 2018 года "Роскосмос" отобрал восемь кандидатов в космонавты. Ими стали Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Сейчас они проходят общую космическую подготовку.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером третьего открытого набора в отряд космонавтов "Роскосмоса".
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Хочу стать космонавтомЦентр подготовки космонавтовКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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