Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Красная икра стала безусловным хитом на новогодних столах россиян: продажи икры в банках подскочили на 16,9% по сравнению с прошлым Новым годом, говорится в исследовании сервиса Rate&Goods, с которым ознакомилось РИА Новости.

Спрос на красную икру в последнюю неделю перед Новым годом подскочил в 10 раз, а во время новогодних каникул продажи икры сократились в 8,2 раза по сравнению с предновогодними днями, но все равно оставались сравнительно высокими. С окончанием каникул спрос на икру упал в 20,5 раз по сравнению с предновогодним пиком продаж – до минимума, который аналитики фиксировали только в летние месяцы, говорится в исследовании.

При этом, отмечают аналитики, лидером продаж осталась икра в самых маленьких банках весом 95 грамм, на которые пришлось более 54% спроса. Для сравнения: банки по 140 грамм предпочли лишь 4,55% покупателей, 180 грамм - 3,95%.

Преимущественно россияне покупали икру в крупных сетевых супермаркетах. В сети "Лента" было продано 24% продукции, 16% - в магазинах "Магнит", 9% - в "Окей", 7% - в "Пятерочке", 5% - в "Ашане", 4% - в "Перекрестке". На долю сетей "Метро", "Глобус" и "Евроспар" пришлось по 3% продаж. Остальное было куплено в других сетях либо в локальных магазинах, отмечают аналитики.