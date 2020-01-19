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Новый год—2020
2020-01-19T03:09+0300
https://ria.ru/20200119/1563589726.html
Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
https://cdn24.img.ria.ru/images/148085/60/1480856090_0:149:3113:1900_1036x0_80_0_0_f935a24662ac019ff49e5b6eb1ba596f.jpg
РИА Новости

Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год

03:09 19.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Красная икра стала безусловным хитом на новогодних столах россиян: продажи икры в банках подскочили на 16,9% по сравнению с прошлым Новым годом, говорится в исследовании сервиса Rate&Goods, с которым ознакомилось РИА Новости.
Спрос на красную икру в последнюю неделю перед Новым годом подскочил в 10 раз, а во время новогодних каникул продажи икры сократились в 8,2 раза по сравнению с предновогодними днями, но все равно оставались сравнительно высокими. С окончанием каникул спрос на икру упал в 20,5 раз по сравнению с предновогодним пиком продаж – до минимума, который аналитики фиксировали только в летние месяцы, говорится в исследовании.
При этом, отмечают аналитики, лидером продаж осталась икра в самых маленьких банках весом 95 грамм, на которые пришлось более 54% спроса. Для сравнения: банки по 140 грамм предпочли лишь 4,55% покупателей, 180 грамм - 3,95%.
Преимущественно россияне покупали икру в крупных сетевых супермаркетах. В сети "Лента" было продано 24% продукции, 16% - в магазинах "Магнит", 9% - в "Окей", 7% - в "Пятерочке", 5% - в "Ашане", 4% - в "Перекрестке". На долю сетей "Метро", "Глобус" и "Евроспар" пришлось по 3% продаж. Остальное было куплено в других сетях либо в локальных магазинах, отмечают аналитики.
В числе наиболее популярных торговых марок оказалась продукция, цена на которую перед Новым годом была снижена заметнее всего: "Дальневосточная компания", "Путина", "Тесей", "Рыбный мир".
Красная икра
29 декабря 2019, 02:13РИА Наука
Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры
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Новый год—2020Красная икраРоссияОбщество
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