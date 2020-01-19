Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном, соответствующие советы она дала в беседе с " Сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном, соответствующие советы она дала в беседе с " Вечерней Москвой ".

По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор". "Дело в том, что мигающий, и в частности синий, свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию", — пояснила Гаврилова.

Она добавила, что перед сном не следует смотреть остросюжетные фильмы и программы, так как из-за выброса стрессовых гормонов заснуть будет проблематично.

Специалист напомнила, что принимать пищу перед сном также нужно с осторожностью. Она отметила, что не следует переедать, однако ложиться спать голодным тоже не стоит. "Идеальным станет легкий, некалорийный перекус", — рассказала она.

Гаврилова указала, что не рекомендуется пить кофе или крепкий чай, которые стимулируют возбуждение.

При этом сомнолог подчеркнула, что на качество сна негативно воздействует и предшествующая ему интенсивная физическая нагрузка. "Конечно, речь не идет о небольшой прогулке, которая, наоборот, только поможет, а, например, о походе в тренажерный зал непосредственно вечером, за четыре-пять часов до сна", — заключила врач.

Ранее врач-сомнолог Александр Пальман рассказал, сколько часов сна необходимо человеку. По его словам, в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна, однако есть так называемые короткоспящие и длинноспящие люди. Для них обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.