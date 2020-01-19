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2020-01-19T13:36+0300
https://ria.ru/20200119/1563589672.html
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
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РИА Новости

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

02:59 19.01.2020 (обновлено: 13:36 19.01.2020)
165278
© Fotolia / Karen WintonБессонница
Бессонница
© Fotolia / Karen Winton
Бессонница. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном, соответствующие советы она дала в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор". "Дело в том, что мигающий, и в частности синий, свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию", — пояснила Гаврилова.
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Она добавила, что перед сном не следует смотреть остросюжетные фильмы и программы, так как из-за выброса стрессовых гормонов заснуть будет проблематично.
Специалист напомнила, что принимать пищу перед сном также нужно с осторожностью. Она отметила, что не следует переедать, однако ложиться спать голодным тоже не стоит. "Идеальным станет легкий, некалорийный перекус", — рассказала она.
Гаврилова указала, что не рекомендуется пить кофе или крепкий чай, которые стимулируют возбуждение.
При этом сомнолог подчеркнула, что на качество сна негативно воздействует и предшествующая ему интенсивная физическая нагрузка. "Конечно, речь не идет о небольшой прогулке, которая, наоборот, только поможет, а, например, о походе в тренажерный зал непосредственно вечером, за четыре-пять часов до сна", — заключила врач.
Ранее врач-сомнолог Александр Пальман рассказал, сколько часов сна необходимо человеку. По его словам, в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна, однако есть так называемые короткоспящие и длинноспящие люди. Для них обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.
Периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, но такой образ жизни не должен стать регулярным, добавил врач.
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23834189873
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ЗдоровьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
Когда ты отпахал двенадцатичасовую смену на работе, тебе глубоко наплевать на советы "врачей" для безработных москвичей! И засыпаешь, не успевает голова коснуться подушки, хоть под телевизор, хоть под артподготовку!)
19 января, 06:00
Дмитрий
16592108
Около двух всегда вредно ложиться. Лучше возле одной.
19 января, 09:08
ВНВ. Нордман
9240003
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