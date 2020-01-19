В Москве трое мужчин провалились под лед

"На Борисовских прудах трое мужчин пытались перейти водоем и провалились под лед в пяти метрах от берега... Мужчины с порезами рук об лед и признаками обморожения были спасены и подняты на борт судна", - говорится в сообщении.

По данным столичного главка МЧС России, информация о людях, находившихся на тонком льду Борисовских прудов, поступила в 1.20 мск, а уже в 1.23 мск на борт судна на воздушной подушке подняли мужчин 1979, 1982 и 1984 годов рождения. По данным МЧС, инцидент произошел в 20 метрах от берега. Место, где спасли мужчин, не оборудовано для крещенских купаний.