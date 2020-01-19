Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии

"Если (командующий Ливийской национальной армией маршал - ред.) Халифа Хафтар не остановит свое наступление, международное сообщество должно занять активную позицию, а именно международными силами прийти на защиту гражданского населения Ливии... Такие силы должны действовать под эгидой ООН. Затем эксперты должны провести обсуждение, кто будет принимать участие, например ЕС или Африканский Союз, или Лига арабских государств", - приводит издание слова Сарраджа.

Он раскритиковал роль ЕС в урегулировании ливийского конфликта, назвав ее "слишком незначительной". "Мы ожидали, что ЕС решительно выступит против наступления Хафтара и поможет положить конец кризису в Ливии. ЕС следует подвергнуть себя самокритике. Европейцы пришли слишком поздно", - посетовал Саррадж.

Германия во вторник официально объявила о проведении 19 января в Берлине конференции по урегулированию в Ливии, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и другие. Саррадж и Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.