Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж в интервью немецкому изданию Welt призвал международное сообщество прийти на защиту Ливии, сформировав группу под эгидой ООН.
"Если (командующий Ливийской национальной армией маршал - ред.) Халифа Хафтар не остановит свое наступление, международное сообщество должно занять активную позицию, а именно международными силами прийти на защиту гражданского населения Ливии... Такие силы должны действовать под эгидой ООН. Затем эксперты должны провести обсуждение, кто будет принимать участие, например ЕС или Африканский Союз, или Лига арабских государств", - приводит издание слова Сарраджа.
Он раскритиковал роль ЕС в урегулировании ливийского конфликта, назвав ее "слишком незначительной". "Мы ожидали, что ЕС решительно выступит против наступления Хафтара и поможет положить конец кризису в Ливии. ЕС следует подвергнуть себя самокритике. Европейцы пришли слишком поздно", - посетовал Саррадж.
Германия во вторник официально объявила о проведении 19 января в Берлине конференции по урегулированию в Ливии, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и другие. Саррадж и Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи страна фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в Ливии царит двоевластие: на востоке - в Тобруке - заседает избранный народом парламент (палата представителей), который сотрудничает с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.