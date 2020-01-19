В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Притязания Польши на ряд произведений искусства, находящихся в Пушкинском музее, голословны, об этом заявила в эфире НСН президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.
По ее словам, в случае претензий со стороны Варшавы должно поступить достоверное адресное обращение, какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком российском музее, по мнению польской стороны, оказалась. Антонова отметила, что пока таких писем не поступало, следовательно, все заявления Польши ничем не обоснованы.
Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России. Сообщение об этом было опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter 18 января.
Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что вопрос о возвращении культурных ценностей для России не стоит, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.
Это заявление польского МИД последовало после начавшейся дискуссии в связи с 75-летием освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года. Польша на официальном уровне никак не отмечала эту дату, заявив, что красноармейцы не освободили польскую столицу от фашизма, а вновь оккупировали ее.
Российские политики и дипломаты назвали позицию МИД Польши попыткой переписать историю в угоду антироссийским настроениям местных элит.