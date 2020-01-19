В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин

По ее словам, в случае претензий со стороны Варшавы должно поступить достоверное адресное обращение, какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком российском музее, по мнению польской стороны, оказалась. Антонова отметила, что пока таких писем не поступало, следовательно, все заявления Польши ничем не обоснованы.