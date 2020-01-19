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Культура
2020-01-19T09:56+0300
https://ria.ru/20200119/1563589491.html
В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
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РИА Новости

В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин

01:57 19.01.2020 (обновлено: 09:56 19.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Томас Гейнсборо" в ГМИИ им. А.С. Пушкина
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Притязания Польши на ряд произведений искусства, находящихся в Пушкинском музее, голословны, об этом заявила в эфире НСН президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.
По ее словам, в случае претензий со стороны Варшавы должно поступить достоверное адресное обращение, какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком российском музее, по мнению польской стороны, оказалась. Антонова отметила, что пока таких писем не поступало, следовательно, все заявления Польши ничем не обоснованы.
Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России. Сообщение об этом было опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter 18 января.
Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что вопрос о возвращении культурных ценностей для России не стоит, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.
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Это заявление польского МИД последовало после начавшейся дискуссии в связи с 75-летием освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года. Польша на официальном уровне никак не отмечала эту дату, заявив, что красноармейцы не освободили польскую столицу от фашизма, а вновь оккупировали ее.
Российские политики и дипломаты назвали позицию МИД Польши попыткой переписать историю в угоду антироссийским настроениям местных элит.
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КультураИрина АнтоноваМузей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаВладимир МединскийПольшаРоссия
Популярные комментарии
И куртка замшевая... Три! Три куртки! Если им так хорошо было под немцами, что РФ их оккупировала, то чего они с Германии контрибуцию требуют сейчас?
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ИлиОн, ИлиЯ
117120000
их хохлы покусали? тем тоже вечно все должны
19 января, 03:35
вввася васильев
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