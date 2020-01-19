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В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
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РИА Новости

В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек

01:51 19.01.2020
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© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Стрельбу в американском штате Юта, в результате которой погибли четыре человека, предположительно, открыл подросток, сообщает местный телеканал KSL.
Стрельба произошла в доме в городе Грантсвилл в пятницу ночью, четыре человека погибли, ещё один получил ранения. Полиция сообщила, что подозреваемый действовал один, он уже взят под стражу.
Среди погибших - трое детей. Подозреваемому также еще нет 18 лет.
Как сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс в полиции города, мотив подозреваемого пока неизвестен, однако правоохранители исходят из того, что все жертвы стрельбы приходились друг другу родственниками. Полиция пока не может сообщить личность единственного подозреваемого, поскольку тот является несовершеннолетним.
Сотрудники полиции в США
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ЮтаСШАВ мире
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