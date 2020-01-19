Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T07:36+0300
https://ria.ru/20200119/1563589351.html
Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

01:37 19.01.2020 (обновлено: 07:36 19.01.2020)
20174
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Демократы направили в сенат подробное обоснование импичмента, который они просят вынести президенту США Дональду Трампу, 111-страничный документ опубликован на сайте комитета по разведке палаты представителей.
"Президент Дональд Дж. Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Затем он попытался скрыть этот замысел, помешав конгрессу расследовать его нарушения", - говорится в документе.
В обосновании также отмечается, что конституция США позволяет вынести импичмент президенту, когда тот "совершает столь серьезные злоупотребления властью". Авторы обращения призывают сенат воспользоваться этой возможностью, чтобы "защитить" выборы в США в 2020 году и конституционную форму правления, а также "устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США".
Президент США Дональд Трамп
01:03
Источник: юристы Трампа назвали его импичмент вмешательством в выборы
Как сообщил журналистам источник, близкий к юристам президента, сторона Трампа также обвинила демократов в попытке отменить результаты прошлых выборов и вмешаться в последующие выборы.
На этой неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Уже приведены к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Разбирательство по сути дела начнется в сенате 21 января.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Украине. Трамп отрицает обвинения.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 10:39
Круг замкнулся. Обвинители Клинтона защитят Трампа от импичмента
131163456
Обсудить 3
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампДемократическая партия СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро рассказал подробности попытки госпереворота в Венесуэле
Здание ГК Укроборонпром в Киеве
Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Путин и Эрдоган на конференции по Ливии. Что решат в Берлине
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Президент США Дональд Трамп
Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
Запуск в США
Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети
Вид Гибралтара
Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Bloomberg: советник Трампа по России ушел в отставку
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
СМИ: охранник торгового центра в Химках избил подростка
СМИ: охранник торгового центра в Химках избил подростка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Сирийская армия
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
17:25Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
Лента новостейМолния