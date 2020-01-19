Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. направили в сенат подробное обоснование импичмента, который они просят вынести президенту США Демократы направили в сенат подробное обоснование импичмента, который они просят вынести президенту США Дональду Трампу , 111-страничный документ опубликован на сайте комитета по разведке палаты представителей.

"Президент Дональд Дж. Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Затем он попытался скрыть этот замысел, помешав конгрессу расследовать его нарушения", - говорится в документе.

В обосновании также отмечается, что конституция США позволяет вынести импичмент президенту, когда тот "совершает столь серьезные злоупотребления властью". Авторы обращения призывают сенат воспользоваться этой возможностью, чтобы "защитить" выборы в США в 2020 году и конституционную форму правления, а также "устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США".

Как сообщил журналистам источник, близкий к юристам президента, сторона Трампа также обвинила демократов в попытке отменить результаты прошлых выборов и вмешаться в последующие выборы.

На этой неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Уже приведены к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Разбирательство по сути дела начнется в сенате 21 января.