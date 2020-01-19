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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-19T07:40+0300
https://ria.ru/20200119/1563589318.html
Десятки террористов с танками и БМП атаковали военных в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155011/88/1550118841_0:150:3280:1995_1036x0_80_0_0_8bf66eb4c11bbd48c04026b140cf87e6.jpg
РИА Новости

Десятки террористов с танками и БМП атаковали военных в Сирии

01:38 19.01.2020 (обновлено: 07:40 19.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские ополченцы на позициях напротив "Джебхат-ан-Нусры"* в пригороде Алеппо
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке БМП и шести танков атаковала в пятницу позиции армии Сирии в окрестностях населенного пункта Абу-Джреф, позднее террористы отошли, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Сирийские правительственные войска при поддержке артиллерии и танков контратаковали террористов и смогли восстановить линию обороны, сообщил глава центра. При этом 18 января бои продолжились.

Вина на "Джебхат ан-Нусре"*

Главную ответственность за обострение ситуации в зоне деэскалации в Идлибе несут боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ*, запрещена в России), рассказал Юрий Боренков.
Атаки террористов, по словам генерала, направлены на срыв режима прекращения огня в рамках договоренностей между Россией и Турцией и на дестабилизацию обстановки. При этом боевики таким образом надеются мобилизовать боевиков в Идлибе и заручиться поддержкой Запада, добавил он.
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Эвакуация беженцев прервана

Вывод сирийских беженцев из идлибской зоны в субботу не проводился из-за обострения ситуации боевиками, сообщил также Боренков. Он отметил, что террористы обстреляли ряд населенных пунктов в Латакии.
Боевики также обстреляли населенные пункты Маканис-Эд-Дувайри, Эль-Амара, Биньямин, Сабикия, Хандрат, Суккория, Алеппо, Эз-Зандик, Хара, Халаса, Захра, Мансура, Ансар провинции Алеппо; Кара-Джурн, Тертиях, Хан-Шейхун, Зайтуна, Хербет-Абдин, Сублат-Бсоката, Шарки-Кафер-Дун, Майсруна, Джарджаназ, Эт-Тах, Крати, Телль-Сиди-Джафар провинции Идлиб; Хуайз, Эль-Харука, Дар-Хардата провинции Хама.
Всего, по данным комиссии по примирению, в Сирии за сутки зафиксировали 66 нарушений перемирия: в Идлибе – 24, в Алеппо – 21, в Латакии – 15, в Хаме – шесть.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* террористические организации, запрещенные в России
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Война в СирииСирийская правительственная армияЦентр по примирению в СирииСирия
Популярные комментарии
Танки наверно с украины или с сша
19 января, 02:48
Юрий Сумин
4561116
Джебхат ан нусра не сможет заручиться поддержкой запада, так как признана там террористической организацией. Не новость, а набор слов малограмотного журналиста. Откуда там вообще взялись боевики? Путин же всех победил, по телевизору говорили.
19 января, 07:21
nnemetsms
6301018
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