Десятки террористов с танками и БМП атаковали военных в Сирии

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке БМП и шести танков атаковала в пятницу позиции Отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке БМП и шести танков атаковала в пятницу позиции армии Сирии в окрестностях населенного пункта Абу-Джреф, позднее террористы отошли, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Сирийские правительственные войска при поддержке артиллерии и танков контратаковали террористов и смогли восстановить линию обороны, сообщил глава центра. При этом 18 января бои продолжились.

Вина на "Джебхат ан-Нусре"*

Главную ответственность за обострение ситуации в зоне деэскалации в Идлибе несут боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ*, запрещена в России), рассказал Юрий Боренков.

Атаки террористов, по словам генерала, направлены на срыв режима прекращения огня в рамках договоренностей между Россией и Турцией и на дестабилизацию обстановки. При этом боевики таким образом надеются мобилизовать боевиков в Идлибе и заручиться поддержкой Запада, добавил он.

Эвакуация беженцев прервана

Вывод сирийских беженцев из идлибской зоны в субботу не проводился из-за обострения ситуации боевиками, сообщил также Боренков. Он отметил, что террористы обстреляли ряд населенных пунктов в Латакии.

Боевики также обстреляли населенные пункты Маканис-Эд-Дувайри, Эль-Амара, Биньямин, Сабикия, Хандрат, Суккория, Алеппо, Эз-Зандик, Хара, Халаса, Захра, Мансура, Ансар провинции Алеппо; Кара-Джурн, Тертиях, Хан-Шейхун, Зайтуна, Хербет-Абдин, Сублат-Бсоката, Шарки-Кафер-Дун, Майсруна, Джарджаназ, Эт-Тах, Крати, Телль-Сиди-Джафар провинции Идлиб; Хуайз, Эль-Харука, Дар-Хардата провинции Хама.

Всего, по данным комиссии по примирению, в Сирии за сутки зафиксировали 66 нарушений перемирия: в Идлибе – 24, в Алеппо – 21, в Латакии – 15, в Хаме – шесть.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.