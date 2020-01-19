В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии

"Я думаю, этот (конфликт – ред.) настолько непростой, и все настолько твердо "уперлись рогами" в свои позиции, что я бы придерживался умеренных ожиданий", - приводит агентство его слова.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.