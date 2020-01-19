Юлия Савичева пожаловалась на "страшный" вирус

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Певица Юлия Савичева рассказала, что после отпуска подхватила вирусное заболевание, о котором медики говорят "страшное".
"Вернулись с отпуска, называется... Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела. Лежу с высоченной температурой уже несколько дней", - написала певица в своем Instagram.
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По словам Савичевой, врач, который занимается ее лечением, "рассказывает страшное": "вирус мутирует, лекарства перестают действовать". Она добавила, что медикам приходится искать "более жесткие методы лечения".
"Берегите себя, предпринимайте профилактические меры, ну а если заболели, как и я, не запускайте, обращайтесь к врачу, лечитесь и будьте здоровы", - предупредила певица.
Ранее Роспотребнадзор порекомендовал россиянам по возможности избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску и соблюдать ряд правил, чтобы не подхватить вирус.
Согласно рекомендациям, гражданам следует тщательно мыть руки с мылом после посещения мест скопления людей, санитарных комнат и перед приемом пищи. Кроме того, необходимо регулярно проводить влажную уборку в доме, проветривать помещение, ежедневно гулять на свежем воздухе и организовать рациональный режим питания, труда и отдыха.
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