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Источник: юристы Трампа назвали его импичмент вмешательством в выборы
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РИА Новости

Источник: юристы Трампа назвали его импичмент вмешательством в выборы

01:03 19.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Юристы президента США Дональда Трампа, отвечая на предложение явиться на процесс по импичменту, назвали обвинения нарушением Конституции США и попыткой вмешаться в выборы.
"Представление к импичменту, поданное демократами в палате представителей, является опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента. Это неприкрытая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось несколько месяцев", - говорится в ответе, отрывки из которого зачитал РИА Новости источник, близкий к команде юристов Трампа.
"Представление к импичменту само по себе недействительно с точки зрения конституции. Оно даже не выдвигает обвинений в каком бы то ни было преступлении или нарушении закона, не говоря уже об "особо тяжких преступлениях и проступках", а все это требуется по конституции", - добавил источник.
На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Разбирательство по делу начнется в сенате 21 января.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Украине. Трамп отрицает обвинения.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 10:39
Круг замкнулся. Обвинители Клинтона защитят Трампа от импичмента
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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