Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T16:17+0300
https://ria.ru/20200119/1563588947.html
Ливия нуждается в возобновлении мирного процесса, заявили в ООН
https://cdn24.img.ria.ru/images/96932/20/969322050_0:55:634:411_1036x0_80_0_0_3e359d92928fdbf259bab4da783bf85f.jpg
РИА Новости

Ливия нуждается в возобновлении мирного процесса, заявили в ООН

00:50 19.01.2020 (обновлено: 16:17 19.01.2020)
227
© Фото : DennixoЛивия
Ливия
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
ООН, 19 янв - РИА Новости. Ливия нуждается в устойчивом прекращении боевых действий и возобновлении мирного процесса, больше нарушений оружейного эмбарго быть не должно, написала в своем Twitter заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
"Я на пути в Берлин..., чтобы присоединиться к генеральному секретарю (ООН - ред.) на саммите по Ливии. Ливия нуждается в поддержке, чтобы добиться долгосрочного прекращения боев и возобновления мирного процесса", - говорится в комментарии.
По ее словам, Ливии не нужны больше нарушения эмбарго на поставки оружия, кроме того, страна не должна стать местом для опосредованной войны.
Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
00:20
Премьер ПНС Ливии настроен оптимистично перед конференцией в Берлине
Помимо Дикарло, ООН будут представлять генсек организации Антониу Гутерреш и его спецпосланник по Ливии Гассан Саламе.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Рейхстаг
Вчера, 22:25
Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине
010010
Обсудить 0
Конференция по Ливии в БерлинеЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Премьер ПНС Ливии настроен оптимистично перед конференцией в Берлине
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
Рейхстаг
Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине
Сцена из спектакля Где нет зимы, режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы
В МДТ покажут премьеру "Где нет зимы" по книге Дины Сабитовой
Президент США Дональд Трамп
Источник: юристы Трампа назвали его импичмент вмешательством в выборы
центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми Умиление
В РПЦ объявили победителей конкурса "Православная инициатива"
Подготовка крещенских купелей в Новосибирске
Безопасность празднования Крещения обеспечат почти 16 тысяч спасателей
Лего фортепиано
Играть необязательно: десять самых странных фортепиано и роялей в мире
Мариинский театр в Санкт-Петербурге
Театральные премьеры февраля: "Садко", "Чайка", "Три сестры", "Лолита"
Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещение
В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Международная кампания против антисемитизма запущена в соцсетях
Стоп-кадр трейлера игры Mortal Kombat 11
Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
Глава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния
Amazon экспериментирует с оплатой простым взмахом руки, сообщили СМИ
Крещенские купания
В Москве более 5,5 тысячи человек уже посетили крещенские купания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
17:25Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
Лента новостейМолния