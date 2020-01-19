Ливия нуждается в возобновлении мирного процесса, заявили в ООН

"Я на пути в Берлин..., чтобы присоединиться к генеральному секретарю (ООН - ред.) на саммите по Ливии. Ливия нуждается в поддержке, чтобы добиться долгосрочного прекращения боев и возобновления мирного процесса", - говорится в комментарии.
По ее словам, Ливии не нужны больше нарушения эмбарго на поставки оружия, кроме того, страна не должна стать местом для опосредованной войны.
Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Помимо Дикарло, ООН будут представлять генсек организации Антониу Гутерреш и его спецпосланник по Ливии Гассан Саламе.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.