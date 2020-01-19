Ливия нуждается в возобновлении мирного процесса, заявили в ООН

ООН, 19 янв - РИА Новости. Ливия нуждается в устойчивом прекращении боевых действий и возобновлении мирного процесса, больше нарушений оружейного эмбарго быть не должно, написала в своем Twitter заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Я на пути в Берлин..., чтобы присоединиться к генеральному секретарю (ООН - ред.) на саммите по Ливии. Ливия нуждается в поддержке, чтобы добиться долгосрочного прекращения боев и возобновления мирного процесса", - говорится в комментарии.

По ее словам, Ливии не нужны больше нарушения эмбарго на поставки оружия, кроме того, страна не должна стать местом для опосредованной войны.

Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Помимо Дикарло, ООН будут представлять генсек организации Антониу Гутерреш и его спецпосланник по Ливии Гассан Саламе.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.