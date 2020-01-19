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2020-01-19T00:50+0300
https://ria.ru/20200119/1563588928.html
СМИ: охранник торгового центра в Химках избил подростка
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РИА Новости

СМИ: охранник торгового центра в Химках избил подростка

00:50 19.01.2020
17908
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Охранник торгового центра "МЕГА Химки" избил подростка, видеозапись инцидента опубликовал НТВ.
Конфликт, по данным телеканала, произошел, когда сотрудник охраны предпринял попытку разнять двух подростков, устроивших потасовку. Он ударил одного из подростков кулаком в лицо, а затем пнул упавшего ногой, проигнорировав крики одной из женщин о том, что зачинщиком драки является другой молодой человек.
Сотрудники полиции, как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, начали проверку обстоятельств произошедшего.
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15 октября 2019, 08:00Специальный репортаж
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6512859522
Обсудить 11
ГУ МВД России по Московской областиМосковская областьХимкиПроисшествия
Популярные комментарии
Жаль в той школе не этот охранник был, когда малолетка ударила 60-летнюю учительницу. Таких охранников нужно в школы, чтобы быдлосы из "поколения гаджетов" ходили строем и уважали возраст.
19 января, 00:56
General2810
4110003
Он бы избил невиновного, как и здесь.
19 января, 01:09
Адам Ваксель
6110018
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