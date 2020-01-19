СМИ: охранник торгового центра в Химках избил подростка

Конфликт, по данным телеканала, произошел, когда сотрудник охраны предпринял попытку разнять двух подростков, устроивших потасовку. Он ударил одного из подростков кулаком в лицо, а затем пнул упавшего ногой, проигнорировав крики одной из женщин о том, что зачинщиком драки является другой молодой человек.