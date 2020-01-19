СМИ: охранник торгового центра в Химках избил подростка

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Охранник торгового центра "МЕГА Химки" избил подростка, видеозапись инцидента опубликовал НТВ.
Конфликт, по данным телеканала, произошел, когда сотрудник охраны предпринял попытку разнять двух подростков, устроивших потасовку. Он ударил одного из подростков кулаком в лицо, а затем пнул упавшего ногой, проигнорировав крики одной из женщин о том, что зачинщиком драки является другой молодой человек.
Сотрудники полиции, как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, начали проверку обстоятельств произошедшего.
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