Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T16:17+0300
https://ria.ru/20200119/1563588777.html
Премьер ПНС Ливии настроен оптимистично перед конференцией в Берлине
https://cdn23.img.ria.ru/images/149842/86/1498428649_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_7e5f35cf4df602b5670e2bb6487c2ee3.jpg
РИА Новости

Премьер ПНС Ливии настроен оптимистично перед конференцией в Берлине

00:20 19.01.2020 (обновлено: 16:17 19.01.2020)
274
© Фото : Виталий ЗайцевГлава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж . Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж настроен "оптимистично" в преддверии конференции по урегулированию в Ливии в Берлине, но допустил, что маршал Халифа Хафтар не стремится найти мирное решение конфликту, об этом он заявил в интервью агентству Блумберг.
Он назвал перекрытие портов в Ливии силами Ливийской национальной армии (ЛНА) свидетельством "военного провала" Хафтара и отметил, что "человек, которого вы (участники конференции - ред.) пригласили, не стремится найти решение". При этом он все равно сказал, что настроен "оптимистично" в отношении результатов конференции.
Как передает агентство, Саррадж также призвал участников конференции оказать давление на сторонников Хафтара. Он не уточнил, о каких странах идет речь.
Саррадж также прокомментировал свое решение обратиться за военной помощью к Турции, связав это с отсутствием помощи со стороны Европы и других западных стран.
Рейхстаг
Вчера, 22:25
Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине
"Где вы были? Почему не проявили себя? У вас была возможность", - заявил он.
Ранее национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение после того, как ЛНА блокировала экспорт нефти из портов Брега, Рас-эль-Ануф, Харига, Зувейтина и Сидра.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Вчера, 22:06
В Турции осудили приглашение Хафтара в Грецию
010021
Обсудить 0
Конференция по Ливии в БерлинеПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджЛивияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Ливия
Ливия нуждается в возобновлении мирного процесса, заявили в ООН
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
Крещенские купания
В Москве более 5,5 тысячи человек уже посетили крещенские купания
Рейхстаг
Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине
Сцена из спектакля Где нет зимы, режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы
В МДТ покажут премьеру "Где нет зимы" по книге Дины Сабитовой
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
Глава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния
Amazon экспериментирует с оплатой простым взмахом руки, сообщили СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Ливии
Полиция во время акции протеста в Бейруте
Силовики взяли под контроль ситуацию в центре Бейрута
центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми Умиление
В РПЦ объявили победителей конкурса "Православная инициатива"
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
В Турции осудили приглашение Хафтара в Грецию
Президент США Дональд Трамп
Источник: юристы Трампа назвали его импичмент вмешательством в выборы
Мариинский театр в Санкт-Петербурге
Театральные премьеры февраля: "Садко", "Чайка", "Три сестры", "Лолита"
Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещение
В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
Подготовка крещенских купелей в Новосибирске
Безопасность празднования Крещения обеспечат почти 16 тысяч спасателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
17:25Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
Лента новостейМолния