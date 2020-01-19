Премьер ПНС Ливии настроен оптимистично перед конференцией в Берлине

Он назвал перекрытие портов в Ливии силами Ливийской национальной армии (ЛНА) свидетельством "военного провала" Хафтара и отметил, что "человек, которого вы (участники конференции - ред.) пригласили, не стремится найти решение". При этом он все равно сказал, что настроен "оптимистично" в отношении результатов конференции.

Как передает агентство, Саррадж также призвал участников конференции оказать давление на сторонников Хафтара. Он не уточнил, о каких странах идет речь.

Саррадж также прокомментировал свое решение обратиться за военной помощью к Турции, связав это с отсутствием помощи со стороны Европы и других западных стран.

"Где вы были? Почему не проявили себя? У вас была возможность", - заявил он.

Ранее национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение после того, как ЛНА блокировала экспорт нефти из портов Брега, Рас-эль-Ануф, Харига, Зувейтина и Сидра.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.