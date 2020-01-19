Премьер ПНС Ливии настроен оптимистично перед конференцией в Берлине

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж настроен "оптимистично" в преддверии конференции по урегулированию в Ливии в Берлине, но допустил, что маршал Халифа Хафтар не стремится найти мирное решение конфликту, об этом он заявил в интервью агентству Блумберг.
Он назвал перекрытие портов в Ливии силами Ливийской национальной армии (ЛНА) свидетельством "военного провала" Хафтара и отметил, что "человек, которого вы (участники конференции - ред.) пригласили, не стремится найти решение". При этом он все равно сказал, что настроен "оптимистично" в отношении результатов конференции.
Как передает агентство, Саррадж также призвал участников конференции оказать давление на сторонников Хафтара. Он не уточнил, о каких странах идет речь.
Саррадж также прокомментировал свое решение обратиться за военной помощью к Турции, связав это с отсутствием помощи со стороны Европы и других западных стран.
"Где вы были? Почему не проявили себя? У вас была возможность", - заявил он.
Ранее национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение после того, как ЛНА блокировала экспорт нефти из портов Брега, Рас-эль-Ануф, Харига, Зувейтина и Сидра.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.
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