"Иордан поменял русло". Где именно произошло крещение Господне

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Православные христиане отмечают Крещение Господне. Несмотря на значимость этого события для верующих, до сих пор не установлено точно, произошло оно на восточном берегу реки Иордан или на западном. Где именно крестился Иисус Христос и почему этот вопрос волнует сегодня не только его последователей и ученых, но и политиков — в материале РИА Новости.

Спор двух государств

Неспроста место крещения Иисуса называют родиной христианства. Ведь именно с этого события Он начал проповедовать людям. Кроме того, на Иордане были явлены все три ипостаси Святой Троицы: Бог Сын (Христос), Бог Отец и Бог Святой Дух.

"И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение", — повествует евангелист Марк.

В XX веке объединяющий миллионы верующих Иордан стал границей между двумя государствами — Израилем и Иорданией. В обе страны ежегодно устремляются тысячи паломников со всего света. И там и тут им показывают "точное место крещения Христа": Каср-эль-Яхуд ("Крепость иудеев") на западном берегу реки и Аль-Махтас ("место погружения") на восточном.

С наступлением нынешнего столетия спор о точном расположении "купели христианства" из научного превратился в политический. Ведь обе страны живут во многом благодаря туристам и паломникам. В 2011 году дошло до международного скандала: Израиль реконструировал Каср-эль-Яхуд, оборудовав там специальную площадку для погружения в воду, чем вызвал недовольство иорданской стороны. С тех пор ежегодно накануне праздника Крещения туда совершается крестный ход во главе с Иерусалимским патриархом.

© РИА Новости / Бова Городовикова Тысячи православных приняли участие в обряде водосвятия на реке Иордан © РИА Новости / Бова Городовикова Тысячи православных приняли участие в обряде водосвятия на реке Иордан

Тот инцидент удалось быстро замять. Однако обе страны продолжают искать доказательства того, что именно на их территории крестился Христос. Делается все возможное для закрепления своего взгляда в мире, особенно среди христианских паломников. Стороны не жалеют сил и средств. Например, Израиль к началу этого года полностью разминировал окрестности Каср-эль-Яхуда.

"Два года длился проект. Около двух тысяч мин (обезврежено). Самая большая сложность в том, что это туристический район, здесь постоянно находятся люди. А мины приходится не просто искать, но и взрывать. Тут проходит граница с Иорданией, и это добавляет хлопот. Все, что здесь происходит, естественно, обговаривается с иорданской стороной заранее", — рассказал начальник инженерной службы Центрального военного округа Израиля полковник Максим Нудельман в интервью РИА Новости.

После Шестидневной войны 1967 года оба государства решили защитить свои границы. Восточный берег реки очистили от мин еще в 1994-м, что позволило археологам тщательно исследовать территорию. Западный же берег толком не изучен до сих пор — гражданских сюда не пускали.

© РИА Новости / Алия Судакова Разминирование заброшенных церквей израильской армией на западном берегу реки Иордан © РИА Новости / Алия Судакова Разминирование заброшенных церквей израильской армией на западном берегу реки Иордан

Но какие данные о месте крещения Христа есть у археологов сейчас?

Священная переправа

Несмотря на значимость события, примерное место крещения называет лишь один из четырех евангелистов. Согласно Иоанну, это произошло в Вифаваре при Иордане.

С арамейского название местечка Вифавара, или Бейт-Абара, переводится как "место переправы". Его начали искать еще в раннехристианскую эпоху. Например, живший в III веке христианский богослов Ориген писал, что Иоанн Предтеча крестил Христа "на высоком берегу Иордана" примерно в восьми километрах от места впадения реки в Мертвое море. А согласно Ветхому Завету, именно тут перешли вброд реку бежавшие из Египта евреи во главе с пророком Иисусом Навином, вернувшись в Землю обетованную. Отсюда и альтернативное название — "переправа пророков".

Во времена Христа по Иордану проходила граница Римской империи, именно через Вифавару бежали в пустыню те, кого преследовало оккупационное правительство. В их числе, по всей видимости, был Иоанн Креститель.

"В сочинении "О расположении Святой земли" латинского паломника архидиакона Феодосия (V-VI века) сообщается, что на месте крещения Господа была воздвигнута мраморная колонна, увенчанная железным крестом; поблизости находилась церковь Святого Иоанна Предтечи, построенная при византийском императоре Анастасии I", — отмечает в своей статье исследователь Библии протоиерей Владислав Снегирев.

© РИА Новости / Бова Городовикова Тысячи православных приняли участие в обряде водосвятия на реке Иордан © РИА Новости / Бова Городовикова Тысячи православных приняли участие в обряде водосвятия на реке Иордан

Это обстоятельство навело ученых на мысль, что речь может идти о храме Иоанна Предтечи на западном берегу Иордана, около селения Бэт-Авара. Именно там Иерусалимский патриарх в день праздника совершает литургию с крестным ходом к местечку Каср-эль-Яхуд у реки.

О том, что место крещения Христа могло находиться именно там, свидетельствует еще один артефакт: огромная мозаичная карта Святой земли в иорданском городе Мадаба. В 1894 году при строительстве церкви Святого Георгия рабочие обнаружили остатки древнего византийского храма с устланным мозаикой полом. На мадабской карте изображены города, включая Иерусалим, Вифлеем и Газу. Есть там и Вифавара — она расположена на западном берегу Иордана.

Пещера пророка

Версию о том, что Иисус крестился на западной стороне, поддерживают многие исследователи раннего христианства. Однако не согласные с ними ученые обращают внимание вот на какой момент: в Бурдигальском итинерарии 333 года, древнейшем из сохранившихся описаний паломничества на Святую землю, четко сказано, что место крещения — ровно напротив горы, где вознесся на небо ветхозаветный пророк Илия. Каср-эль-Яхуд не подходит под это описание.

А в "Житии и хождении игумена Даниила из Русской земли" (в Святую землю) — одном из древнейших отечественных литературных памятников (начало XII века) — говорится, что рядом с горой пророка Илии (Джабаль Мар Ильяс) находилась пещера, где жил Иоанн Креститель.

"Здесь же протекает обильный водою поток, он красиво течет по камням в Иордан. Вода потока студеная и очень вкусна. Эту воду пил Иоанн Предтеча, когда жил в пещере", — писал игумен Даниил.

В 1996 году археологи обнаружили на месте пещеры развалины храма. "Оказывается, здесь был монастырский комплекс, разрушенный впоследствии землетрясением. На полу храма мы нашли мозаику с надписью на греческом: "Построен этот монастырь монахом Риторием в 592 году после Рождества Христова", — говорит участвовавший в раскопках археолог Рустом Мджян.

А предполагаемое место крещения Христа, согласно свидетельству игумена Даниила, — западнее, прямо напротив, на расстоянии "двух полетов стрелы", то есть около 700 метров.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Развалины храма на месте крещения Христа в местечке Аль-Махтас, Иордания © РИА Новости / Антон Скрипунов Развалины храма на месте крещения Христа в местечке Аль-Махтас, Иордания

Опираясь на свидетельство русского монаха, ученые приступили к поискам. Спустя некоторые время они обнаружили остатки древней византийской церкви с крестообразной купелью — точь-в-точь как в описаниях средневековых паломников. Вот только до берега Иордана отсюда несколько десятков метров.

"По всей видимости, река неоднократно меняла русло из-за землетрясений. Во времена Христа Иордан вообще был полноводным, с настоящими джунглями по берегам, где обитали бегемоты", — отмечает археолог.

"Разницы нет"

В пользу версии, что Христос крестился на восточном берегу Иордана, говорит содержание десятой главы Евангелия от Иоанна. Во время одного из диспутов фарисеи настолько разозлились на Иисуса, что подговорили толпу напасть на него.

"Тогда искали схватить Его, но Он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там", — сообщает евангелист.

Впрочем, критики этого предположения обращают внимание на то, что, согласно Писанию, Иоанн крестил народ не в одном определенном месте, а "проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов" (Евангелие от Луки, глава 3, стих 3).

© РИА Новости / Антон Скрипунов Развалины византийского храма в Джабаль Мар Ильяс на месте пещеры Иоанна Крестителя. Иордания © РИА Новости / Антон Скрипунов Развалины византийского храма в Джабаль Мар Ильяс на месте пещеры Иоанна Крестителя. Иордания

Поэтому среди ученых единого мнения о том, где точное место крещения Христа — в Каср-эль-Яхуде на западном берегу Иордана или же в Аль-Махтасе на восточном, — до сих пор нет. Специалисты надеются обнаружить новые артефакты, которые помогут установить истину. Однако есть сложность.

"Дело в том, что о Христе во время его земной жизни мало кто знал. Поэтому точно определить, с какими местами связаны те или иные эпизоды его биографии, непросто", — обращает внимание профессор богословия, доктор исторических наук протоиерей Георгий Ореханов.

То же касается и места крещения Христа. Раннехристианские богословы в дошедших до нашего времени записях упоминали об этом на основе устных преданий. А каких-либо археологических подтверждений у специалистов пока что крайне мало.