В Москве начинается конкурс детского танца "Весна священная"

Народная артистка России, руководитель Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа во время финала конкурса Национальной Премии детского и юношеского танца "Весна священная на сцене Московского государственного академического театра "Русская песня" в Москве.

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Конкурс Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная" — часть проекта Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа" — пройдет в Москве 19 января, сообщает пресс-служба организатора.

В этом году он пройдет в десятый раз. В конкурсе примут участие 11 коллективов (около 270 человек), но все они - победители "Весны священной" прошлых лет. Почти все — обладатели Гран-при конкурса и звания "Лучший коллектив России".

Жюри конкурса по традиции возглавляет народная артистка России, лауреат Государственной премии, лауреат театральной премии "Золотая маска" Илзе Лиепа. В него вошли балетмейстер и режиссер, лауреат международных конкурсов современной хореографии, лауреат премии Мориса Бежара Елена Богданович; ведущий солист Большого театра, заслуженный артист России Андрей Меркурьев; декан хореографического факультета Московского государственного института культуры, заслуженный артист России Игорь Пиворович; хореограф, танцовщик, победитель шоу "Танцуй" Александр Могилев.

Специальные гости конкурса — коллектив из города Мирный "Алмазы Якутии" и ансамбль "Созвездие" из Петрозаводска.

Победители получат право участия в гала-спектакле Национальной премии "Весна священная". который пройдет в апреле 2020 года на сцене Большого театра России.

"Для чего зритель приходит в театр? Чтобы прикоснуться сердцем к прекрасному искусству, к творчеству, которое эмоционально и духовно обогащает. Наш конкурс — это именно тот случай! Я не сомневаюсь, что зрители почувствуют невероятную творческую энергию, которой полны эти талантливые ребята!" — отметила Илзе Лиепа