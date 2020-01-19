Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-19T06:38+0300
https://ria.ru/20200119/1563560198.html
В МДТ покажут премьеру "Где нет зимы" по книге Дины Сабитовой
https://cdn25.img.ria.ru/images/156358/74/1563587467_0:162:3066:1887_1036x0_80_0_0_a653097fb57465469711cb4cd6cc3430.jpg
РИА Новости

В МДТ покажут премьеру "Где нет зимы" по книге Дины Сабитовой

06:38 19.01.2020
104
© Виктор ВасильевСцена из спектакля "Где нет зимы", режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы
Сцена из спектакля Где нет зимы, режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы
© Виктор Васильев
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости – В Малом драматическом театре – Театре Европы – 19 января пройдет премьера спектакля "Где нет зимы" по мотивам одноименной повести Дины Сабитовой, сообщает пресс-служба театра.
Автор инсценировки (в соавторстве с Е.Покорской) и режиссер – Яна Тумина.
"Где нет зимы" – история взросления двух детей, брата и сестры, оставшихся без родителей и семейной поддержки. Через судьбу своих героев писатель говорит с читателями на важные темы: одиночество детей в современном мире, их беззащитность, сиротство", – говорится в пресс-релизе.
Актрису и режиссера Яну Тумину пригласил поставить спектакль Лев Додин. Для нее и ее команды предстоящая премьера – дебют на сцене Театра Европы.
Сценограф спектакля – Эмиль Капелюш, знакомый зрителям Малого драматического театра по спектаклям "Звездный мальчик" О.Уайльда и "Ворон" К.Гоцци.
© Виктор ВасильевСцена из спектакля "Где нет зимы", режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы
Сцена из спектакля Где нет зимы, режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы
© Виктор Васильев
Сцена из спектакля "Где нет зимы", режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы
В пьесе занято несколько поколений артистов Малого драматического театра: заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Наталья Акимова, заслуженный артист России Михаил Самочко, артисты: Александр Быковский, Ярослав Дяченко, Екатерина Клеопина, Дарья Ленда, Надежда Некрасова, Мария Никифорова, Елена Соломонова.
Премьерные показы пройдут 19, 26, 27 января на Основной сцене МДТ — Театра Европы.
Сцена из спектакля Льва Додина Три сестры
25 июня 2019, 05:05Культура
Британские критики назвали лучшего в мире "постановщика" Чехова
000000
КультураТеатрНовости культуры
Рекомендуем
центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми Умиление
В РПЦ объявили победителей конкурса "Православная инициатива"
Подготовка крещенских купелей в Новосибирске
Безопасность празднования Крещения обеспечат почти 16 тысяч спасателей
Лего фортепиано
Играть необязательно: десять самых странных фортепиано и роялей в мире
Мариинский театр в Санкт-Петербурге
Театральные премьеры февраля: "Садко", "Чайка", "Три сестры", "Лолита"
Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещение
В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Международная кампания против антисемитизма запущена в соцсетях
Стоп-кадр трейлера игры Mortal Kombat 11
Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
Астероид 6478 Gault
В России могут организовать кампанию по поиску астероидов
Мужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у храма Живоначальной Троицы в поселке Норское
В Подмосковье подготовили более 210 купелей для крещенских купаний
скрипач Сергей Стадлер
В Москве пройдет сольный концерт скрипача Сергея Стадлера
Лувр в Париже
Лувр возобновил работу в обычном режиме после забастовки
спектакль Петровы в гриппе Антона Федорова в Гоголь-центре
"Гоголь-центр" покажет премьеру спектакля "Петровы в гриппе" в Москве
Автомобиль скорой помощи, Мексика
В Мексике два актера погибли на съемках, упав с подвесного моста
Вячеслав Володин
Володин допустил внесение в бюджет поправок по поддержке регионов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Югре завели дело после пожара, где погибли три человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
17:25Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
Лента новостейМолния