В МДТ покажут премьеру "Где нет зимы" по книге Дины Сабитовой

Сцена из спектакля "Где нет зимы", режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы

© Виктор Васильев Сцена из спектакля "Где нет зимы", режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости – В Малом драматическом театре – Театре Европы – 19 января пройдет премьера спектакля "Где нет зимы" по мотивам одноименной повести Дины Сабитовой, сообщает пресс-служба театра.

Автор инсценировки (в соавторстве с Е.Покорской) и режиссер – Яна Тумина.

"Где нет зимы" – история взросления двух детей, брата и сестры, оставшихся без родителей и семейной поддержки. Через судьбу своих героев писатель говорит с читателями на важные темы: одиночество детей в современном мире, их беззащитность, сиротство", – говорится в пресс-релизе.

Актрису и режиссера Яну Тумину пригласил поставить спектакль Лев Додин. Для нее и ее команды предстоящая премьера – дебют на сцене Театра Европы.

Сценограф спектакля – Эмиль Капелюш, знакомый зрителям Малого драматического театра по спектаклям "Звездный мальчик" О.Уайльда и "Ворон" К.Гоцци.

© Виктор Васильев Сцена из спектакля "Где нет зимы", режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы © Виктор Васильев Сцена из спектакля "Где нет зимы", режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы

В пьесе занято несколько поколений артистов Малого драматического театра: заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Наталья Акимова, заслуженный артист России Михаил Самочко, артисты: Александр Быковский, Ярослав Дяченко, Екатерина Клеопина, Дарья Ленда, Надежда Некрасова, Мария Никифорова, Елена Соломонова.