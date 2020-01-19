В МДТ покажут премьеру "Где нет зимы" по книге Дины Сабитовой

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости – В Малом драматическом театре – Театре Европы – 19 января пройдет премьера спектакля "Где нет зимы" по мотивам одноименной повести Дины Сабитовой, сообщает пресс-служба театра.
Автор инсценировки (в соавторстве с Е.Покорской) и режиссер – Яна Тумина.
"Где нет зимы" – история взросления двух детей, брата и сестры, оставшихся без родителей и семейной поддержки. Через судьбу своих героев писатель говорит с читателями на важные темы: одиночество детей в современном мире, их беззащитность, сиротство", – говорится в пресс-релизе.
Актрису и режиссера Яну Тумину пригласил поставить спектакль Лев Додин. Для нее и ее команды предстоящая премьера – дебют на сцене Театра Европы.
Сценограф спектакля – Эмиль Капелюш, знакомый зрителям Малого драматического театра по спектаклям "Звездный мальчик" О.Уайльда и "Ворон" К.Гоцци.
© Виктор ВасильевСцена из спектакля "Где нет зимы", режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы
© Виктор Васильев
Сцена из спектакля "Где нет зимы", режиссер Яна Тумина в Малом драматическом театре - Театре Европы
В пьесе занято несколько поколений артистов Малого драматического театра: заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Наталья Акимова, заслуженный артист России Михаил Самочко, артисты: Александр Быковский, Ярослав Дяченко, Екатерина Клеопина, Дарья Ленда, Надежда Некрасова, Мария Никифорова, Елена Соломонова.
Премьерные показы пройдут 19, 26, 27 января на Основной сцене МДТ — Театра Европы.
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