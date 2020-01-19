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Туризм
2020-01-19T13:58+0300
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СМИ: в США деньги для Австралии собирают с помощью игрушечных коал
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РИА Новости

СМИ: в США деньги для Австралии собирают с помощью игрушечных коал

13:58 19.01.2020
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© REUTERS / AAP Image/David MariuzПоследствия лесных пожаров в Австралии
Последствия лесных пожаров в Австралии
© REUTERS / AAP Image/David Mariuz
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Игрушечные коалы появились по всему Нью-Йорку, чтобы помочь собрать средства на поддержку дикой природы Австралии, пострадавшей из-за пожаров, сообщает Lonely Planet.
Катастрофические лесные пожары в Австралии за нескольких месяцев оказали разрушительное воздействие на ее природу. По предварительным данным, более миллиарда животных погибли. Одна треть всей популяции коал Нового Южного Уэльса была уничтожена. Места их обитания выгорели. У экологов есть серьезные опасения относительно будущего дикой природы страны.
Международное сообщество откликнулось на призыв делать пожертвования благотворительным организациям и компаниям, участвующим в спасательных и природоохранных мероприятиях.
На этой неделе в Нью-Йорке стартовала очередная акция: в самых оживленных местах города появились игрушечные коалы. К их лапам прикреплены маленькие заметки, объясняющие, как с помощью QR сделать пожертвование.
Это инициатива от Нью-Йоркского офиса австралийского креативного агентства. Все вырученные средства пойдут крупнейшей благотворительной организации по спасению и реабилитации дикой природы в Австралии.
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