В Мексике бейсджампер врезался в отель и спасся благодаря пенсионерке

Коди Кослоски из Мичигана участвовал в соревновании по бейсджампингу на пляже Акапулько. Это экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Не справившись с ветром, Коди врезался в гостиницу. Экшн-камера, прикрепленная к шлему, записала этот момент.