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Туризм
2020-01-19T01:19+0300
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В Мексике бейсджампер врезался в отель и спасся благодаря пенсионерке
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РИА Новости

В Мексике бейсджампер врезался в отель и спасся благодаря пенсионерке

01:19 19.01.2020
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© AP Photo / Sergey PonomarevБейсджампер совершает прыжок с Останкинской башни. 2007 год
Бейсджампер совершает прыжок с Останкинской башни. 2007 год
© AP Photo / Sergey Ponomarev
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. У пляжа Акапулько бейсджампер не справился с порывом ветра и врезался в высотное здание гостиницы. Пожилая женщина помогла ему забраться в номер через балкон, сообщает Upi.
Коди Кослоски из Мичигана участвовал в соревновании по бейсджампингу на пляже Акапулько. Это экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Не справившись с ветром, Коди врезался в гостиницу. Экшн-камера, прикрепленная к шлему, записала этот момент.
На помощь к спортсмену пришла пожилая леди, вышедшая на соседний балкон. Она взяла Коди за руку и помогла забраться в номер, где предложила выпить стакан воды.
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