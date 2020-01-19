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2020-01-19T16:16+0300
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На пути к выздоровлению: "поезда здоровья" начали работу
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РИА Новости

На пути к выздоровлению: "поезда здоровья" начали работу

08:00 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедсестра готовит шприц с вакциной против гриппа
Медсестра готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В середине января в ряде регионов России запустили "поезда здоровья". Мобильные лечебно-диагностические лаборатории будут курсировать в течение всего года в разные области регионов. Графики остановок и работы уже сейчас можно посмотреть на сайтах соответствующих ведомств.
Любой желающий может пройти обследование бесплатно. В прошлом году подобные акции показали свою эффективность. В Нижегородской области, например, мобильные бригады приняли более 24 тысяч человек, провели почти 50 тысяч консультаций. В итоге выявлено более 3500 заболеваний, в том числе 230 случаев подозрений на злокачественные новообразования.
Руководство региона подчеркивает, что в 2020 году работа "поездов здоровья" будет расширена за счет специализированных мобильных медицинских комплексов, закупленных в 2019-м в рамках национального проекта "Здравоохранение".
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В Красноярском крае "поезд здоровья" только в январе посетит семь станций. Пациенты смогут пройти необходимые обследования, получить результаты анализов и подробные консультации. За день врачи готовы принять до 150 пациентов.
В феврале в Приморском крае отправится в путь медицинский автопоезд. Куратор детского состава, главный врач детской поликлиники № 5 Владивостока Александра Горшкова отметила, что особое внимание будет уделено детям, нуждающимся в углубленном медицинском осмотре, а также тем, кто готовится пойти в детский сад и школу, детям из категории опекаемых, усыновленных.
"В первую очередь специалисты принимают детей определенного возраста (это шесть, семь, десять, 14-16 лет) — тех, кому в соответствии с приказом "О порядке проведения профилактических медосмотров несовершеннолетних" необходим прием максимального количества специалистов. Далее — все по желанию", — подчеркнули в автопоезде "Здоровье".
Прием пациентов будут вести узкие специалисты — хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог и др.
В передвижной поликлинике размещены клинико-диагностическое, телемедицинское и консультативное подразделения. Оборудованы кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, лаборатория, перевязочная и аптечный пункт. По направлению врача можно сразу же сдать анализы, сделать ЭКГ и УЗИ.
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Хорошие новостиХорошие новостиКрасноярский крайНижегородская областьПриморский край
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