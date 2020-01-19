В Москве пройдет сольный концерт скрипача Сергея Стадлера

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Малом зале Московской Консерватории 21 января состоится сольный концерт народного артиста России, скрипача Сергея Стадлера, сообщает пресс-служба организатора.

Прозвучит музыка для скрипки соло Баха и Моцарта, Регера и Хиндемита, Шнитке и Шостаковича и др.

Сергей Стадлер — российский скрипач и дирижер, художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Лауреат международных конкурсов Концертино Прага (I премия), конкурса имени Я. Сибелиуса в Хельсинки, конкурса имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже и Конкурса им. Чайковского в Москве (I премия и Золотая медаль).

Музыкант ведет активную концертную деятельность, на его счету гастроли более чем в 90 странах мира, более 70 записанных дисков. Играл на скрипке Паганини "Il Cannone" работы Гварнери дель Джезу в открытых концертах.