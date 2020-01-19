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Культура
2020-01-19T10:02+0300
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В Москве пройдет сольный концерт скрипача Сергея Стадлера
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РИА Новости

В Москве пройдет сольный концерт скрипача Сергея Стадлера

10:02 19.01.2020
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© из архива Сергея Стадлераскрипач Сергей Стадлер
скрипач Сергей Стадлер
© из архива Сергея Стадлера
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Малом зале Московской Консерватории 21 января состоится сольный концерт народного артиста России, скрипача Сергея Стадлера, сообщает пресс-служба организатора.
Прозвучит музыка для скрипки соло Баха и Моцарта, Регера и Хиндемита, Шнитке и Шостаковича и др.
Сергей Стадлер — российский скрипач и дирижер, художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Лауреат международных конкурсов Концертино Прага (I премия), конкурса имени Я. Сибелиуса в Хельсинки, конкурса имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже и Конкурса им. Чайковского в Москве (I премия и Золотая медаль).
Музыкант ведет активную концертную деятельность, на его счету гастроли более чем в 90 странах мира, более 70 записанных дисков. Играл на скрипке Паганини "Il Cannone" работы Гварнери дель Джезу в открытых концертах.
Первый исполнитель многих сочинений современных композиторов. В дирижерской деятельности приоритетом являются крупные симфонические сочинения и опера.
Скрипач, дирижер, художественный руководитель Петербург-Концерта и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер
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