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2020-01-19T16:29+0300
https://ria.ru/20200119/1563545951.html
Без интернет-советов: врачи расскажут родителям о детских болезнях
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РИА Новости

Без интернет-советов: врачи расскажут родителям о детских болезнях

08:00 19.01.2020 (обновлено: 16:29 19.01.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Республики ХакасииЗанятие в республиканской детской больнице Хакасии
Занятие в республиканской детской больнице Хакасии
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Республики Хакасии
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Что делать, если ребенок внезапно заболел, что необходимо предпринять до приезда врачей, чтобы ему стало лучше, — эти и другие темы будут обсуждаться в новой школе для родителей "Доктор рядом", которая открывается на базе республиканской детской больницы в Хакасии.
В рамках проекта специалисты учреждения каждую неделю будут проводить занятия, на которых затронут волнующие родителей темы. Так, на первом уроке, который состоится 20 января, они расскажут, в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу. На занятие уже записалось около 20 мамочек, уточнили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.
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"Это встречи для тех, кто уделяет заботливое и ответственное внимание своим детям. Мы дали нашему проекту неофициальное шутливое название "Инструкция к заболевшему ребенку", чтобы обозначить тематические границы. Основная цель проекта — помочь родителям понять, как действовать в разных ситуациях острых болезней, без которых, увы, никто не вырастал", — рассказала главный педиатр Хакасии Татьяна Кузнецова.
Специалисты больницы надеются, что такие занятия научат родителей принимать необходимые и достаточные меры доврачебной помощи, а также точно понимать, когда нужно обратиться с ребенком к доктору.
Присоединиться к проекту могут все желающие. Для этого надо оставить заявку на официальной странице республиканской больницы в инстаграме.
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