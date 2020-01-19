Без интернет-советов: врачи расскажут родителям о детских болезнях

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Что делать, если ребенок внезапно заболел, что необходимо предпринять до приезда врачей, чтобы ему стало лучше, — эти и другие темы будут обсуждаться в новой школе для родителей "Доктор рядом", которая открывается на базе республиканской детской больницы в Хакасии.

В рамках проекта специалисты учреждения каждую неделю будут проводить занятия, на которых затронут волнующие родителей темы. Так, на первом уроке, который состоится 20 января, они расскажут, в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу. На занятие уже записалось около 20 мамочек, уточнили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.

"Это встречи для тех, кто уделяет заботливое и ответственное внимание своим детям. Мы дали нашему проекту неофициальное шутливое название "Инструкция к заболевшему ребенку", чтобы обозначить тематические границы. Основная цель проекта — помочь родителям понять, как действовать в разных ситуациях острых болезней, без которых, увы, никто не вырастал", — рассказала главный педиатр Хакасии Татьяна Кузнецова.

Специалисты больницы надеются, что такие занятия научат родителей принимать необходимые и достаточные меры доврачебной помощи, а также точно понимать, когда нужно обратиться с ребенком к доктору.