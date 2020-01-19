Эксперты рассказали, где туристы до сих пор "прогуливают" работу

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специалисты сервиса путешествий выяснили, в каких городах и странах отдыхают те, кто не вернулся с праздничных каникул на работу, сообщает Туту.ру.

Эксперты проанализировали все купленные авиабилеты из городов России с вылетом 25 декабря — 7 января и прилетом после 8 января.

Как показало исследование, вовремя, то есть к первому рабочему дню, возвращаются около 60 процентов клиентов сервиса. До 15 января — 93 процента, а к 1 февраля — 99 процентов. Только один процент путешествующих по России и два процента — за пределами России, остаются на отдыхе до марта и позже.

На первом месте среди российских городов, в которых клиенты продлили себе отпуск, оказался Иркутск, на втором – Минеральные Воды. Дальше идут Новосибирск, Красноярск, Уфа, Самара. Эксперты предположили, что, скорее всего, на столь длительный срок туда (за исключением Минвод) летали по работе или к родственникам. Симферополь и Сочи заняли восьмую и девятую строчки рейтинга. На десятой оказался Екатеринбург.