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Туризм
2020-01-19T10:07+0300
https://ria.ru/20200119/1563541160.html
Эксперты рассказали, где туристы до сих пор "прогуливают" работу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155145/60/1551456039_0:382:2722:1913_1036x0_80_0_0_422f455d74043169d8d36efc347a7ade.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, где туристы до сих пор "прогуливают" работу

10:07 19.01.2020
967
© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специалисты сервиса путешествий выяснили, в каких городах и странах отдыхают те, кто не вернулся с праздничных каникул на работу, сообщает Туту.ру.
Эксперты проанализировали все купленные авиабилеты из городов России с вылетом 25 декабря — 7 января и прилетом после 8 января.
Как показало исследование, вовремя, то есть к первому рабочему дню, возвращаются около 60 процентов клиентов сервиса. До 15 января — 93 процента, а к 1 февраля — 99 процентов. Только один процент путешествующих по России и два процента — за пределами России, остаются на отдыхе до марта и позже.
На первом месте среди российских городов, в которых клиенты продлили себе отпуск, оказался Иркутск, на втором – Минеральные Воды. Дальше идут Новосибирск, Красноярск, Уфа, Самара. Эксперты предположили, что, скорее всего, на столь длительный срок туда (за исключением Минвод) летали по работе или к родственникам. Симферополь и Сочи заняли восьмую и девятую строчки рейтинга. На десятой оказался Екатеринбург.
Путешествующие за границу наиболее часто продлевают себе отдых в Таиланде. Среди европейских городов лидируют Прага, Берлин, Мюнхен. За год почти в два раза выросло число тех, кто решил задержаться в Тбилиси.
Молодая пара у компьютера
13 января, 10:22Туризм
Названы страны и города, куда туристы стали чаще искать авиабилеты
220009
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмУфаНовосибирскСамараСимферопольСочиИркутскМинеральные ВодыЕкатеринбургМюнхенПрагаТбилисиТаиландКрасноярскБерлин (город)
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