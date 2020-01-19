Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых. Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию. Как сохранить и приумножить личные сбережения в таких условиях — в материале РИА Новости.

Нет худа без добра

Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку. Дошел до 6,25%. В результате резко подешевели кредиты, в том числе ипотечные. Но сократилась и доходность вкладов.

Скорее всего, ЦБ продолжит эту политику, поскольку инфляция остается низкой — в первом квартале ожидается меньше трех процентов в годовом исчислении. Соответственно, доходность вкладов опять уменьшится.

В начале января три банка из топ-5 уже понизили ставки. Так, в Сбербанке депозиты базовой линейки оценивают в 2,7-4,5% годовых, в Россельхозбанке максимум — 6,4%, в Альфа-Банке — 5,1% (если клиент не пользуется другими услугами учреждения).

Аналитики DCS Global Markets и Frank RG считают, что основное снижение придется на весну. Обычно банки ориентируются на Сбер, и если крупнейшая финансовая организация страны весной еще больше опустит ставку, доходность по депозитам окажется чисто символической.

Всегда есть другой путь

На этом фоне закономерно растет интерес к биржевым инструментам. За год доля частных инвесторов с небольшими суммами (50-100 тысяч рублей) увеличилась вдвое: с пяти до десяти процентов, подсчитали в финансовой группе БКС.

Граждане, привыкшие зарабатывать именно на вкладах, теперь обращают внимание на фондовые рынки. Брокеры утверждают: новые инвесторы покупают в основном акции голубых фишек — то есть ценные бумаги крупнейших компаний со стабильными доходами (того же Сбербанка или "Газпрома") и ждут, пока они достаточно подорожают.

Эта возможность у физических лиц появилась с 1 января 2015 года, когда запустили программу Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Каждый гражданин имеет право бесплатно открыть один такой счет в банке, предоставляющем брокерские услуги, и самостоятельно покупать и продавать через него различные активы. Например, облигации федерального займа (ОФЗ). Сейчас некоторые выпуски ОФЗ дают доходность больше семи процентов, а риски минимальные.

Для тех, кто не хочет тратить время на анализ рыночных котировок и выбор активов, есть более простой вариант — открыть ИИС в управляющей компании и передать ей свой счет в доверительное управление.

Для владельцев инвестиционных счетов государство предусмотрело разные налоговые льготы, причем инвестор сам выбирает, какой именно воспользоваться. Первый вычет — тип А — позволяет получить возмещение подоходного налога от сумм, положенных на ИИС.

Максимальный объем возврата — 52 тысячи рублей, для этого, соответственно, нужно пополнять счет на 400 тысяч рублей в год. И неважно, вкладывались эти деньги в какие-то активы или нет.

Отметим, что эта льгота не распространяется на самозанятых лиц, поскольку они платят налог на профессиональный доход, а не НДФЛ.

Тип Б не возмещает НДФЛ, но дает право не платить налог на доходы от инвестиций. Для этого понадобится лишь предоставить брокеру справку от налоговой службы о том, что в течение трех лет с момента открытия счета вы не получали вычет типа А.

Подводные камни

С индивидуальными инвестиционными счетами связаны определенные проблемы. Во-первых, пополнять их можно максимум на миллион рублей в год.

Во-вторых, в отличие от банковских депозитов, безопасность брокерских инвестиций не гарантирована Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и если ваш брокер разорится, деньги не вернуть. Технически — если на момент банкротства деньги вложены в биржевые активы, вне зависимости от того, что случилось с брокером, активы останутся в вашей собственности. Но это нужно еще доказать.

Еще один важный момент: каждый гражданин может располагать только одним ИИС, а значит — работать лишь с одним брокером. То есть при смене брокера инвестор обязан закрыть предыдущий счет — в течение месяца.

Тут тоже возникает трудность — по закону клиент не вправе снимать деньги с ИИС в течение первых трех лет после его открытия. Иначе придется вернуть все налоговые вычеты и, как правило, заплатить штраф.