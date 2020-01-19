От "градусника" до "авторки" — как в русском появляются новые слова

109

Как это по-русски От «градусника» до «авторки» - как в русском появляются новые слова

Глагол "стушеваться" придумал Достоевский. А слово "градусник" мы знаем только благодаря Ломоносову. Вы знали об этом? Сейчас мы даже не подозреваем, что эти слова кто-то когда-то придумал. Как писатели и поэты преобразовали наш язык и какие авторские неологизмы в него прочно вошли?