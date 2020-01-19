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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-01-19T12:05+0300
https://ria.ru/20200119/1563532534.html
От "градусника" до "авторки" — как в русском появляются новые слова
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/24/1563532413_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_7182863e8b16609488af2e70e48798e3.jpg
РИА Новости

От "градусника" до "авторки" — как в русском появляются новые слова

12:00 19.01.2020 (обновлено: 12:05 19.01.2020)
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Как это по-русски
От «градусника» до «авторки» - как в русском появляются новые слова
12:00
Глагол "стушеваться" придумал Достоевский. А слово "градусник" мы знаем только благодаря Ломоносову. Вы знали об этом? Сейчас мы даже не подозреваем, что эти слова кто-то когда-то придумал. Как писатели и поэты преобразовали наш язык и какие авторские неологизмы в него прочно вошли?
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Текст читала Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкастОбщество
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