От «градусника» до «авторки» - как в русском появляются новые слова
12:00
Глагол "стушеваться" придумал Достоевский. А слово "градусник" мы знаем только благодаря Ломоносову. Вы знали об этом? Сейчас мы даже не подозреваем, что эти слова кто-то когда-то придумал. Как писатели и поэты преобразовали наш язык и какие авторские неологизмы в него прочно вошли?
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Текст читала Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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