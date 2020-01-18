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Силовики взяли под контроль ситуацию в центре Бейрута
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РИА Новости

Силовики взяли под контроль ситуацию в центре Бейрута

23:35 18.01.2020 (обновлено: 04:47 19.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПолиция во время акции протеста в Бейруте
Полиция во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Силы внутренней безопасности и армейские подразделения разогнали агрессивно настроенных демонстрантов на Площади павших и у здания парламента. Столкновения прекратились, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Бейрута продолжают находиться небольшие группы демонстрантов, однако антиправительственный митинг на данный момент проходит мирно.
Во время акции протеста в Бейруте
Вчера, 23:25
На пострадавших в центре Бейрута полицейских напали в больницах
Активисты требуют роспуска парламента и досрочные выборы, формирование нового независимого правительства и проведения справедливых экономических реформ.
В субботу активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того как, часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Полиция пустила в ход спецтехнику и слезоточивый газ. Сообщается о более 165 пострадавших. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов.
Ливан
10 января, 01:35
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Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября 2019 года заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2,4 тысячи фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПолиция во время акции протеста в Бейруте
Полиция во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Полиция во время акции протеста в Бейруте
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Мишель АунБейрутЛиванВ мире
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