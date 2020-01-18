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На пострадавших в центре Бейрута полицейских напали в больницах
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РИА Новости

На пострадавших в центре Бейрута полицейских напали в больницах

23:25 18.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВо время акции протеста в Бейруте
Во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости. Сотрудники внутренней безопасности Ливана, пострадавшие в ходе столкновений с демонстрантами в центре Бейрута, подверглись нападению после того, как их доставили в больницы, сообщается в заявлении МВД.
"Раненые сотрудники внутренней безопасности подверглись нападению со стороны ряда бунтарей в больнице Аль-Вардия и в больнице американского университета", - сообщается в заявлении.
В социальных сетях позже появилось видео, на котором видно, как группа людей пытается побить людей в полицейской форме, которым медики помогают выйти из машин скорой помощи, ведут ко входу в больницу.
Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того, как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Полиция пустила в ход спецтехнику и слезоточивый газ. Сообщается о более 165 пострадавших. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов.
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