В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Двадцать два человека эвакуировали из-за пожара в комплексном центре социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей преклонного возраста в поселке Сылва Шалинского городского округа Свердловской области, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило в 22.18 (20.18 мск). Возгорание произошло на улице Ленина, 14 в двухэтажном здании, на первом этаже которого находится фельдшерско-акушерский пункт - на момент пожара он не работал, а на втором этаже - центр социального обслуживания населения.
"В одной из комнат на втором этаже горел матрас на площади три квадратных метра. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось не допустить распространения огня по комнате и зданию. В течение трех минут пожарные справились с огнем. В тушении были задействованы семь человек личного состава, две единицы пожарно-спасательной техники", - говорится в сообщении.
Персонал совместно с прибывшими пожарными оперативно организовал эвакуацию людей.
"Всего эвакуированы 22 человека, из них 20 - пациенты центра социального обслуживания (в том числе четверо нетранспортабельных) и два человека персонала. Пострадавших нет. Пациенты временно размещены в местной школе", - отмечается в сообщении.
Причина пожара устанавливается.