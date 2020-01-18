В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей

Сообщение о возгорании поступило в 22.18 (20.18 мск). Возгорание произошло на улице Ленина, 14 в двухэтажном здании, на первом этаже которого находится фельдшерско-акушерский пункт - на момент пожара он не работал, а на втором этаже - центр социального обслуживания населения.

"В одной из комнат на втором этаже горел матрас на площади три квадратных метра. Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось не допустить распространения огня по комнате и зданию. В течение трех минут пожарные справились с огнем. В тушении были задействованы семь человек личного состава, две единицы пожарно-спасательной техники", - говорится в сообщении.