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Красный крест сообщил о трех миллионах беженцев из-за войны в Йемене
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РИА Новости

Красный крест сообщил о трех миллионах беженцев из-за войны в Йемене

22:57 18.01.2020 (обновлено: 23:06 18.01.2020)
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© AFP 2019 / Essa AhmedДети, перемещенные из Ходейды, играют в лагере для временно перемещенных лиц в районе Абс провинции Хаджа
Дети, перемещенные из Ходейды, играют в лагере для временно перемещенных лиц в районе Абс провинции Хаджа
© AFP 2019 / Essa Ahmed
БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости. Отделение Международного красного креста (МККК) в Йемене сообщает о 3 миллионах беженцев из-за продолжающейся войны в стране.
"Война в Йемене стала причиной появления более 3 миллионов беженцев, лишенных крова…, 83% из числа беженцев женщины и дети", - сообщается на странице миссии в Twitter.
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Ранее отделение МККК в Йемене инрформировало, что восемь из 10 граждан Йемена нуждаются в помощи, чтобы обеспечить минимальные потребности для жизни. Семь из 10 граждан не имеют возможности получить медицинскую помощь. При этом 17,8 миллиона йеменцев не имеют доступа к чистой воде.
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