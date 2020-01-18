Красный крест сообщил о трех миллионах беженцев из-за войны в Йемене

Ранее отделение МККК в Йемене инрформировало, что восемь из 10 граждан Йемена нуждаются в помощи, чтобы обеспечить минимальные потребности для жизни. Семь из 10 граждан не имеют возможности получить медицинскую помощь. При этом 17,8 миллиона йеменцев не имеют доступа к чистой воде.