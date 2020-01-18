В Мексике произошло столкновение картелей с силами самообороны

МЕХИКО, 18 янв - РИА Новости. Власти обнаружили после столкновения картелей "Мичоаканская семья" и "Новое поколение Халиско" с силами местной самообороны на западе Мексики тела двух обезглавленных местных жителей, еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Власти обнаружили после столкновения картелей "Мичоаканская семья" и "Новое поколение Халиско" с силами местной самообороны на западетела двух обезглавленных местных жителей, еще 10 человек числятся пропавшими без вести.

"Мы смогли идентифицировать двух погибших жителей Сан-Рафаэля ..., точное число погибших неизвестно, поскольку преступники увозят тела (своих соучастников)", - сообщил мэр города Сирандаро в штате Герреро Грегорио Портильо в интервью радио Formula

По словам мэра, еще 10 человек из селения Сан-Рафаэль числятся пропавшими без вести, однако власти не могут подтвердить эту информацию, поскольку опасаются входить в населенный пункт.

"В муниципалитете три сотрудника полиции, еще 25 в соседних районах, но мы не способны противостоять им (преступникам - ред.)", - пояснил чиновник.

По информации властей, столкновение началось неподалеку от Сан-Рафаэля, население которого составляет 900 человек. Впоследствии группа боевиков в поисках членов конкурирующего картеля проникла в сам населенный пункт.

На месте первой перестрелки власти обнаружили оставленные бронированные автомобили Hummer с крупными аббревиатурами CJNG (Картель Новое Поколение Халиско) и боеприпасы.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2019 году в Мексике совершено более 32,6 тысячи убийств, что немногим менее рекорда 2018 года (более 33 тысяч, по данным министерства безопасности).