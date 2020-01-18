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В Мексике произошло столкновение картелей с силами самообороны
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РИА Новости

В Мексике произошло столкновение картелей с силами самообороны

22:52 18.01.2020 (обновлено: 05:03 19.01.2020)
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
МЕХИКО, 18 янв - РИА Новости. Власти обнаружили после столкновения картелей "Мичоаканская семья" и "Новое поколение Халиско" с силами местной самообороны на западе Мексики тела двух обезглавленных местных жителей, еще 10 человек числятся пропавшими без вести.
"Мы смогли идентифицировать двух погибших жителей Сан-Рафаэля ..., точное число погибших неизвестно, поскольку преступники увозят тела (своих соучастников)", - сообщил мэр города Сирандаро в штате Герреро Грегорио Портильо в интервью радио Formula.
По словам мэра, еще 10 человек из селения Сан-Рафаэль числятся пропавшими без вести, однако власти не могут подтвердить эту информацию, поскольку опасаются входить в населенный пункт.
"В муниципалитете три сотрудника полиции, еще 25 в соседних районах, но мы не способны противостоять им (преступникам - ред.)", - пояснил чиновник.
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По информации властей, столкновение началось неподалеку от Сан-Рафаэля, население которого составляет 900 человек. Впоследствии группа боевиков в поисках членов конкурирующего картеля проникла в сам населенный пункт.
На месте первой перестрелки власти обнаружили оставленные бронированные автомобили Hummer с крупными аббревиатурами CJNG (Картель Новое Поколение Халиско) и боеприпасы.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2019 году в Мексике совершено более 32,6 тысячи убийств, что немногим менее рекорда 2018 года (более 33 тысяч, по данным министерства безопасности).
Интенсивная борьба с преступностью началась в Мексике в 2006 году при президенте Фелипе Кальдероне. Для операций против наркомафии он привлек армейские части, реформировал федеральную полицию и объявил охоту на самых одиозных главарей мексиканского преступного мира. Войну продолжил и преемник Кальдерона на посту главы государств Энрике Пенья Ньето (2012-2018). При нем удалось ликвидировать или арестовать многих знаменитых наркобаронов, в первую очередь главу картеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка, которого выдали США.
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