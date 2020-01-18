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2020-01-18T22:45+0300
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В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных
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РИА Новости

В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных

22:45 18.01.2020
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© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
КАИР, 18 янв - РИА Новости. Казарма армии Йемена подверглась ракетному обстрелу в провинции Мареб на северо-востоке страны: 24 военных погибли и 20 получили ранения, сообщил РИА Новости йеменский военный источник.
"Двадцать четыре военных погибли, 20 ранены в результате ракетной атаки по казарме для призывников в районе Аль-Млиль на северо-западе провинции Мареб. Предположительно ракета была баллистической", - сказал собеседник агентства.
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Движение "Ансар Аллах" (хуситы) на данный момент не взяло на себя ответственность за ракетный обстрел.
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