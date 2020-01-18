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В Москве более 5,5 тысячи человек уже посетили крещенские купания
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РИА Новости

В Москве более 5,5 тысячи человек уже посетили крещенские купания

22:44 18.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКрещенские купания
Крещенские купания
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 5,5 тысячи людей пришли на московские водоемы для крещенских купаний, в воду зашли около 3 тысяч человек, сообщает столичный департамент гражданской обороны, противопожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В субботу 18 января у православных верующих Крещенский сочельник или навечерие (канун) Крещения Господня (Богоявления), которое отмечают 19 января. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищение от грехов после принесенного людьми покаяния.
"На 21 час, по данным Московской поисково-спасательной службы на водных объектах, на водоемы в зонах ответственности спасателей пришло более 5,5 тысячи людей. Из них около 3 тысячи купались", - говорится в сообщении.
Наибольшее число людей отмечается на озере Святое, Мещерское и в Строгино.
Первыми крещенские купания в субботу открыли в 14.30 на Борисовских прудах. Отмечается, что массовое посещение крещенских купелей ожидается после полуночи.
Во всех местах для купания дежурят более 200 спасателей, а также сотрудники полиции и скорой помощи. В департаменте напомнили, что спасатели рекомендуют купаться только в оборудованных местах и соблюдать правила безопасности.
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