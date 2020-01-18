В Москве более 5,5 тысячи человек уже посетили крещенские купания

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 5,5 тысячи людей пришли на московские водоемы для крещенских купаний, в воду зашли около 3 тысяч человек, сообщает столичный департамент гражданской обороны, противопожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В субботу 18 января у православных верующих Крещенский сочельник или навечерие (канун) Крещения Господня (Богоявления), которое отмечают 19 января. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищение от грехов после принесенного людьми покаяния.

"На 21 час, по данным Московской поисково-спасательной службы на водных объектах, на водоемы в зонах ответственности спасателей пришло более 5,5 тысячи людей. Из них около 3 тысячи купались", - говорится в сообщении.

Наибольшее число людей отмечается на озере Святое, Мещерское и в Строгино.

Первыми крещенские купания в субботу открыли в 14.30 на Борисовских прудах. Отмечается, что массовое посещение крещенских купелей ожидается после полуночи.