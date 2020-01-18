Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши утверждает, что культура страны "пострадала" из-за деятельности Советского союза.
Ведомство разместило в твиттере пост, в котором говорится, что в прошлом НКВД реквизировали ряд польских произведений искусства.
"Многие из них до сих пор находятся в России", — отмечается в записи.
МИД заявил права на такие картины, как "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего, "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего и "Птичий двор" Даниэля Шульца.
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Несуществующий вопрос
Как заявил РИА Новости и. о. министра культуры Владимир Мединский, Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства. Он назвал этот вопрос "несуществующим".
Министр подчеркнул, что эти культурные ценности были перемещены в нашу страну в осуществление компенсаторной реституции. Только Россия как собственник может распоряжаться названными объектами.
Заявление Путина о после Польше
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Варшава крайне недовольна высказыванием Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, прозвучавшим в декабре прошлого года.
Ссылаясь на архивные документы, российский лидер заявил, что дипломат обещал "поставить великолепный памятник" Гитлеру, если тот вышлет евреев в Африку "на вымирание, на уничтожение". Путин назвал Липского "сволочью и антисемистской свиньей".
После этого российского посла Сергея Андреева вызвали в польский МИД, где у него был "жесткий" разговор с сотрудниками ведомства.
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