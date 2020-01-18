Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России

Ведомство разместило в твиттере пост, в котором говорится, что в прошлом НКВД реквизировали ряд польских произведений искусства.

"Многие из них до сих пор находятся в России ", — отмечается в записи.

МИД заявил права на такие картины, как "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего, "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего и "Птичий двор" Даниэля Шульца.

Несуществующий вопрос

Как заявил РИА Новости и. о. министра культуры Владимир Мединский , Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства. Он назвал этот вопрос "несуществующим".

Министр подчеркнул, что эти культурные ценности были перемещены в нашу страну в осуществление компенсаторной реституции. Только Россия как собственник может распоряжаться названными объектами.

Заявление Путина о после Польше

Ссылаясь на архивные документы, российский лидер заявил, что дипломат обещал "поставить великолепный памятник" Гитлеру, если тот вышлет евреев в Африку "на вымирание, на уничтожение". Путин назвал Липского "сволочью и антисемистской свиньей".