Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине

"Тунис выражает благодарность за приглашение, направленное вчера в пятницу, 17 января, президенту Туниса Кейсу Саиду от канцлера Германии госпожи Ангелы Меркель для участия в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января… В связи с поздним приглашением и не участии Туниса в подготовительном процессе к конференции, который начался месяц назад …, Тунис не сможет участвовать в этой конференции", - говорится в заявлении.