Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине

"Тунис выражает благодарность за приглашение, направленное вчера в пятницу, 17 января, президенту Туниса Кейсу Саиду от канцлера Германии госпожи Ангелы Меркель для участия в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января… В связи с поздним приглашением и не участии Туниса в подготовительном процессе к конференции, который начался месяц назад …, Тунис не сможет участвовать в этой конференции", - говорится в заявлении.
В МИД Туниса в очередной раз отметили свою позицию о невмешательстве во внутренние дела Ливии и поддержку диалога между всеми ливийскими сторонами.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.