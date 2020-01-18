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Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине
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РИА Новости

Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине

22:25 18.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРейхстаг
Рейхстаг
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости. Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
"Тунис выражает благодарность за приглашение, направленное вчера в пятницу, 17 января, президенту Туниса Кейсу Саиду от канцлера Германии госпожи Ангелы Меркель для участия в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января… В связи с поздним приглашением и не участии Туниса в подготовительном процессе к конференции, который начался месяц назад …, Тунис не сможет участвовать в этой конференции", - говорится в заявлении.
В МИД Туниса в очередной раз отметили свою позицию о невмешательстве во внутренние дела Ливии и поддержку диалога между всеми ливийскими сторонами.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
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