Amazon экспериментирует с оплатой простым взмахом руки, сообщили СМИ

Разработки находятся на ранней стадии, хотя Amazon уже тестирует терминалы в сотрудничестве с эмитентом кредитных карт Visa и ведет переговоры с другим крупнейшим эмитентом Mastercard.

Если терминалы поступят в производство, Amazon сможет продавать их розничным компаниям, а также использовать в собственных оффлайн-магазинах.

В последние годы широко распространялись технологии, призванные сократить время транзакций и сделать их более удобными. Карты обзавелись бесконтактными чипами, а производители смартфонов и часов, такие как Apple и Samsung, внедряют собственные системы бесконтактных платежей через устройства. Кроме того, в США распространены платежи через сканирование кода в приложениях на смартфонах, лидерами этого рынка являются сеть кофеен Starbucks и магазины шаговой доступности 7-Eleven.