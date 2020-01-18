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В Самаре потушили пожар в ресторане
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РИА Новости

В Самаре потушили пожар в ресторане

22:08 18.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
САМАРА, 18 янв - РИА Новости. Крупный пожар в ресторане в Самаре, где днем загорелась кровля, ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство информировало, что в субботу в 17.18 (16.18 мск) загорелась кровля в ресторане "Золотая пагода" в Кировском районе Самары. По информации ГУМЧС, погибших и пострадавших нет, люди сами покинули здание до прибытия пожарных. Локализация была объявлена в 21.43 (20.43 мск) на площади 900 квадратных метров, обрушения в здании не произошло.
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"В 22.41 (21.41 мск) объявлена ликвидация на площади 1200 квадратных метров, пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
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