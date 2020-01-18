В Самаре потушили пожар в ресторане

Ранее ведомство информировало, что в субботу в 17.18 (16.18 мск) загорелась кровля в ресторане "Золотая пагода" в Кировском районе Самары. По информации ГУМЧС, погибших и пострадавших нет, люди сами покинули здание до прибытия пожарных. Локализация была объявлена в 21.43 (20.43 мск) на площади 900 квадратных метров, обрушения в здании не произошло.