В Самаре потушили пожар в ресторане

Ранее ведомство информировало, что в субботу в 17.18 (16.18 мск) загорелась кровля в ресторане "Золотая пагода" в Кировском районе Самары. По информации ГУМЧС, погибших и пострадавших нет, люди сами покинули здание до прибытия пожарных. Локализация была объявлена в 21.43 (20.43 мск) на площади 900 квадратных метров, обрушения в здании не произошло.
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"В 22.41 (21.41 мск) объявлена ликвидация на площади 1200 квадратных метров, пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разбор конструкций", - говорится в сообщении.