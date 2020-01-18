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В Турции осудили приглашение Хафтара в Грецию
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РИА Новости

В Турции осудили приглашение Хафтара в Грецию

22:06 18.01.2020
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© Фото : Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
© Фото : Геннадий Мельник
АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Приглашение главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в Грецию подрывают усилия по урегулированию в Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как ранее сообщил журналистам греческий чиновник, Хафтар на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом назвал контрпродуктивным иностранное вмешательство в дела Ливии, как военное, так и политическое, и осудил действия Турции и подписание ею соглашения с правительством Файеза Сарраджа.
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"Приглашение Хафтара в Грецию и выдвижение на первый план греческой национальной повестки дня подрывают усилия по установлению мира в Ливии. Мы хотели бы напомнить нашим греческим друзьям, что эти усилия тщетны", - написал Чавушоглу в Twitter.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарМевлют ЧавушоглуЛивияГрецияТурцияСтамбулВ мире
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