В Турции осудили приглашение Хафтара в Грецию

Как ранее сообщил журналистам греческий чиновник, Хафтар на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом назвал контрпродуктивным иностранное вмешательство в дела Ливии, как военное, так и политическое, и осудил действия Турции и подписание ею соглашения с правительством Файеза Сарраджа.

"Приглашение Хафтара в Грецию и выдвижение на первый план греческой национальной повестки дня подрывают усилия по установлению мира в Ливии. Мы хотели бы напомнить нашим греческим друзьям, что эти усилия тщетны", - написал Чавушоглу в Twitter

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.