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В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера
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РИА Новости

В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

21:59 18.01.2020 (обновлено: 01:32 19.01.2020)
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© Flickr / Alex Polezhaev Самолет ATR 72 авикомпании "ЮТэйр"
Самолет ATR 72 авикомпании ЮТэйр
© Flickr / Alex Polezhaev
Самолет ATR 72 авикомпании "ЮТэйр". Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Екатеринбурга в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, самолет ATR-72 вылетел в Сургут в 21:12 (19:12 мск) и должен был прибыть в пункт назначения спустя два с половиной часа.
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"На рейсе Екатеринбург — Сургут сработал датчик топливомера, и командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, перевозчик готовит резервный борт, а также на время ожидания предоставит пассажирам обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
По информации онлайн-табло сургутского аэропорта, прибытие борта ожидается в 0:30 (22:30 мск).
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ЮТэйрЕкатеринбургСургутХанты-МансийскПроисшествия
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