В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Екатеринбурга в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, самолет ATR-72 вылетел в Сургут в 21:12 (19:12 мск) и должен был прибыть в пункт назначения спустя два с половиной часа.
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"На рейсе Екатеринбург — Сургут сработал датчик топливомера, и командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, перевозчик готовит резервный борт, а также на время ожидания предоставит пассажирам обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
По информации онлайн-табло сургутского аэропорта, прибытие борта ожидается в 0:30 (22:30 мск).