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https://ria.ru/20200118/1563587254.html
Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в "пропаганде агрессии"
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РИА Новости

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в "пропаганде агрессии"

21:47 18.01.2020 (обновлено: 23:54 18.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой, обвинившей ее в "пропаганде агрессии и невежества". Соответствующий пост журналистка опубликовала в инстаграме.
"Оказывается, наша вчерашняя гостья Алена Водонаева осталась недовольна эфиром, потому что мы ее "упрекаем в неосведомленностях", а сами ведем себя хуже любых хейтеров", — говорится в записи Скабеевой.
Она обратила внимание на слова Водонаевой о том, что ее просто "беспокоят миллионы россиян", которые ежедневно смотрят телевизор.
"Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует, — это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю", — написала телеведущая.
Она добавила, что эксперты с ток-шоу "60 минут", видимо, недотянули до "Дома-2" в своих комментариях о модели. "Но обещать, что они будут стараться, я не готова", — пошутила Скабеева.
Журналистка подчеркнула, что политику государства по поддержке материнства определяет не Водонаева, и призвала россиян не волноваться о полагающейся им помощи.
Скабеева также написала, что не знает, чем модели не понравилась ее же откровенные фотографии, продемонстрированные в эфире.
"Можно сфотографироваться еще раз, если проблема в них", — добавила телеведущая.

Скандал вокруг Алены Водонаевой

Несколько дней назад Алена Водонаева прокомментировала предложенные президентом меры по увеличению рождаемости в стране. Как заявила модель, "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить материнский капитал. Она заметила, что прибавки и выплаты получат семьи, доход которых ниже прожиточного минимума. Как считает телеведущая, чтобы вырастить детей, такие люди будут брать кредиты, с которыми не смогут расплатиться, и маткапитал станет для них "роковым".
Высказывание Водонаевой вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ее слова бессовестными и бесчеловечными и призвал не слушать телеведущую, несмотря на ее большую аудиторию в соцсетях. Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что модель может высказывать свою точку зрения, однако не имеет права оскорблять людей.
Позднее Водонаева попыталась оправдаться за свои высказывания. По ее словам, она имела в виду "людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству". Кроме того, она обрушилась с критикой на Ольгу Скабееву и шоу "60 минут", обвинив программу в "пропаганде агрессии и невежества". Водонаевой также не понравилась демонстрация фото с ее страниц в соцсетях.
Модель не первый раз оказывается в центре скандалов из-за своих заявлений. В конце декабря она написала, что "презирает" многодетные семьи, которые "живут в нищете". По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".
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Обсудить 61
Алена ВодонаеваОльга СкабееваВиталий МилоновИосиф ПригожинВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
По форме , конечно, Водонаева не права, грубовато однако... А по сути - проблема есть. Встречаются родители, рожающие только из-за пособий, и результат - ненужные им дети, неприсмотренные, невоспитанные, полуголодные.
18 января, 21:57
Валерий Камаев
3820340159
Встречаются. Давайте из-за них откажем в пособиях ВСЕМ, так? Встречаются, например, и те, кто клей нюхают. Давайте его вообще запретим. А вообще во всей этой истории меня удручает наличие МИЛЛИОНОВ подписчиков у Водонаевой. Для меня, например, она никто и звать никак. Посмотреть на фотки можно, выслушивать - увольте, там не в мозгах сила.
18 января, 22:04
Von Stirliz
179300111
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