Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в "пропаганде агрессии"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Телеведущая Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой , обвинившей ее в "пропаганде агрессии и невежества". Соответствующий пост журналистка опубликовала в инстаграме.

"Оказывается, наша вчерашняя гостья Алена Водонаева осталась недовольна эфиром, потому что мы ее "упрекаем в неосведомленностях", а сами ведем себя хуже любых хейтеров", — говорится в записи Скабеевой.

Она обратила внимание на слова Водонаевой о том, что ее просто "беспокоят миллионы россиян", которые ежедневно смотрят телевизор.

"Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует, — это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю", — написала телеведущая.

Она добавила, что эксперты с ток-шоу "60 минут", видимо, недотянули до "Дома-2" в своих комментариях о модели. "Но обещать, что они будут стараться, я не готова", — пошутила Скабеева.

Журналистка подчеркнула, что политику государства по поддержке материнства определяет не Водонаева, и призвала россиян не волноваться о полагающейся им помощи.

Скабеева также написала, что не знает, чем модели не понравилась ее же откровенные фотографии, продемонстрированные в эфире.

"Можно сфотографироваться еще раз, если проблема в них", — добавила телеведущая.

Скандал вокруг Алены Водонаевой

Несколько дней назад Алена Водонаева прокомментировала предложенные президентом меры по увеличению рождаемости в стране. Как заявила модель, "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить материнский капитал. Она заметила, что прибавки и выплаты получат семьи, доход которых ниже прожиточного минимума. Как считает телеведущая, чтобы вырастить детей, такие люди будут брать кредиты, с которыми не смогут расплатиться, и маткапитал станет для них "роковым".

Высказывание Водонаевой вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ее слова бессовестными и бесчеловечными и призвал не слушать телеведущую, несмотря на ее большую аудиторию в соцсетях. Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что модель может высказывать свою точку зрения, однако не имеет права оскорблять людей.

Позднее Водонаева попыталась оправдаться за свои высказывания. По ее словам, она имела в виду "людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству". Кроме того, она обрушилась с критикой на Ольгу Скабееву и шоу "60 минут", обвинив программу в "пропаганде агрессии и невежества". Водонаевой также не понравилась демонстрация фото с ее страниц в соцсетях.