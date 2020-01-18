Число пострадавших в столкновениях в Бейруте превысило 165 человек

Полиция во время акции протеста в Бейруте

БЕЙРУТ, 18 янв — РИА Новости. Количество пострадавших в ходе столкновений в центре Количество пострадавших в ходе столкновений в центре Бейрута превысило 165 человек, из них 65 госпитализированы, сообщает Ливанское отделение Красного Креста.

Ранее говорилось о 75 пострадавших.

"Более 65 раненых госпитализированы на данный момент. Более 100 пострадавшим оказана помощь на месте", — сообщается в заявлении.

Как передает корреспондент РИА Новости, среди пострадавших как демонстранты, так и силовики. Травмы в основном вызваны слезоточивым газом, но есть раненые из-за попадания камней.

Президент Ливана Мишель Аун ранее потребовал от армии и полиции принять все меры по стабилизации ситуации в центре Бейрута. Полиция стянула крупные силы к месту событий, прибывшие подразделения армии готовятся вмешаться и оказать поддержку полиции.

Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того, как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Сильные столкновения продолжаются на площади Павших. Полиция пустила в ход спецтехнику.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.