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Число пострадавших в столкновениях в Бейруте превысило 165 человек
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РИА Новости

Число пострадавших в столкновениях в Бейруте превысило 165 человек

21:47 18.01.2020 (обновлено: 00:01 19.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПолиция во время акции протеста в Бейруте
Полиция во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 18 янв — РИА Новости. Количество пострадавших в ходе столкновений в центре Бейрута превысило 165 человек, из них 65 госпитализированы, сообщает Ливанское отделение Красного Креста.
Ранее говорилось о 75 пострадавших.
"Более 65 раненых госпитализированы на данный момент. Более 100 пострадавшим оказана помощь на месте", — сообщается в заявлении.
Как передает корреспондент РИА Новости, среди пострадавших как демонстранты, так и силовики. Травмы в основном вызваны слезоточивым газом, но есть раненые из-за попадания камней.
Полиция во время акции протеста в Бейруте
Вчера, 21:29
В центр Бейрута стянули дополнительные силы полиции и спецтехнику
Президент Ливана Мишель Аун ранее потребовал от армии и полиции принять все меры по стабилизации ситуации в центре Бейрута. Полиция стянула крупные силы к месту событий, прибывшие подразделения армии готовятся вмешаться и оказать поддержку полиции.
Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того, как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Сильные столкновения продолжаются на площади Павших. Полиция пустила в ход спецтехнику.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинВо время акции протеста в Бейруте
Во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Во время акции протеста в Бейруте
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
Ливан
10 января, 01:35
В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи
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Мишель АунБейрутЛиванВ мире
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