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Медведев не видит в отставке правительства ничего необычного
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РИА Новости

Медведев не видит в отставке правительства ничего необычного

21:41 18.01.2020 (обновлено: 21:42 18.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ушедший в отставку с поста премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что не видит в отставке правительства ничего необычного, к этому нужно относиться спокойно.
"К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране, ну, может, за последние годы это не было очень часто, но, тем не менее, это совершенно обычное событие", - заявил Медведев в интервью Первому каналу.
По его словам, когда правительство формируется, президент и премьер всегда обсуждают не только вопрос о назначении кабинета, но и вопрос о потенциальной отставке.
"Это совершенно нормально", - подчеркнул экс-премьер.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Михаила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.
Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин
17 января, 13:57Формирование нового правительства
Медведев: уходящее правительство будет работать в полной мере
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Михаил МишустинДмитрий МедведевРоссияВ мире
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