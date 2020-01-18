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В Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал ее взорвать
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РИА Новости

В Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал ее взорвать

21:43 18.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Нацполиция Украины задержала участника боевых действий в Донбассе, который принес на работу в Харькове гранату "Ф-1" и угрожал ее взорвать, сообщается в субботу на сайте областной Нацполиции.
"Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату "Ф-1" с запалом, а по месту его проживания - более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки", - сообщается на сайте.
Отмечается, что это произошло в пятницу в 12.50 мск. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.
Правоохранители, прибывшие по вызову, изъяли у злоумышленника опасный предмет. С разрешения мужчины также был проведен осмотр его квартиры, где полицейские изъяли еще более 400 боеприпасов. Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 из зоны боевых действий в Донбассе, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и об угрозе убийством Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Он задержан.
Машина патрульной полиции Украины
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