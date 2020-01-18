В Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал ее взорвать

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Нацполиция Нацполиция Украины задержала участника боевых действий в Донбассе, который принес на работу в Харькове гранату "Ф-1" и угрожал ее взорвать, сообщается в субботу на сайте областной Нацполиции.

"Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату "Ф-1" с запалом, а по месту его проживания - более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки", - сообщается на сайте.

Отмечается, что это произошло в пятницу в 12.50 мск. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.

Правоохранители, прибывшие по вызову, изъяли у злоумышленника опасный предмет. С разрешения мужчины также был проведен осмотр его квартиры, где полицейские изъяли еще более 400 боеприпасов. Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 из зоны боевых действий в Донбассе, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог.