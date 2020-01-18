Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T21:32+0300
https://ria.ru/20200118/1563586929.html
Госдеп сообщил о переговорах Помпео с президентом Ирака
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости

Госдеп сообщил о переговорах Помпео с президентом Ирака

21:32 18.01.2020
476
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с президентом Ирака Бархамом Салехом напряженность в регионе, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео и президент Салех согласились в необходимости снизить напряженность в регионе", - заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. Также Помпео заявил о важной роли коалиции под руководством США в будущем Ирака.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
17 января, 23:47
Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
Разговор прошел на фоне требований в иракском парламенте вывести американские войска из страны. Эти требования усилились после того, как США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие.
211274
Обсудить 0
Морган ОртагусБархам СалехМайк ПомпеоГосударственный департамент СШАИракСШАВ мире
Рекомендуем
Ситуация в сирийской провинции Идлиб
В Минобороны назвали цель провокаций сирийских джихадистов в Идлибе
Ситуация в Ливии
Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти
Полиция во время акции протеста в Бейруте
В центр Бейрута стянули дополнительные силы полиции и спецтехнику
Автомобиль скорой помощи в Йемене
В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных
Сирийская армия
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Ливии
Добыча нефти
В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
В Турции осудили приглашение Хафтара в Грецию
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал ее взорвать
Во время акции протеста в Бейруте
Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте
Во время акции протеста в Бейруте
На пострадавших в центре Бейрута полицейских напали в больницах
Сострудники служб безопасности на месте атаки талибов в провинции Кандагар, Афганистан. 19 ноября 2015
Талибы рассчитывают подписать мирное соглашение с США, сообщает СМИ
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной
06:27Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
Лента новостейМолния