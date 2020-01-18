Госдеп сообщил о переговорах Помпео с президентом Ирака

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с президентом Ирака Бархамом Салехом напряженность в регионе, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео и президент Салех согласились в необходимости снизить напряженность в регионе", - заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. Также Помпео заявил о важной роли коалиции под руководством США в будущем Ирака.
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Разговор прошел на фоне требований в иракском парламенте вывести американские войска из страны. Эти требования усилились после того, как США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие.