Госдеп сообщил о переговорах Помпео с президентом Ирака

Разговор прошел на фоне требований в иракском парламенте вывести американские войска из страны. Эти требования усилились после того, как США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие.