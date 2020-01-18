В центр Бейрута стянули дополнительные силы полиции и спецтехнику

БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Силы внутренней безопасности стянули в центр Силы внутренней безопасности стянули в центр Бейрута большое количество людей и спецтехники для разгона демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.

Армия вытеснила ранее митингующих с улиц, прилегающих к парламенту в центре ливанской столицы. На данный момент противостояния продолжаются на Площади павших, армия, применяя водометы и слезоточивый газ, пытается выдавить демонстрантов с площади. Митингующие со своей стороны продолжают в большом количестве забрасывать полицию камнями и петардами.

Отступая, группы демонстрантов пытаются перегруппироваться и выдвинуться большой численностью на передовые кордоны полиции. В то же время прибывшие на место столкновений отряды армии готовятся вступить в противостояние с демонстрантами с целью навести порядок.

Президент Ливана Мишель Аун ранее потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов.

Полиция в свою очередь призвала мирных демонстрантов покинуть место столкновений и погромов, отметив, что все, кто останется в данном квадрате, будет задержан как провокатор и соучастник погромов.

В центр столицы также стягиваются дополнительное кареты скорой помощи ливанского Красного креста и гражданской обороны. По последним данным, в ходе столкновений пострадали более 75 человек.

Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Сильные столкновения продолжаются на Площади павших. Полиция пустила в ход спецтехнику.