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В центр Бейрута стянули дополнительные силы полиции и спецтехнику
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РИА Новости

В центр Бейрута стянули дополнительные силы полиции и спецтехнику

21:29 18.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПолиция во время акции протеста в Бейруте
Полиция во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Силы внутренней безопасности стянули в центр Бейрута большое количество людей и спецтехники для разгона демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Армия вытеснила ранее митингующих с улиц, прилегающих к парламенту в центре ливанской столицы. На данный момент противостояния продолжаются на Площади павших, армия, применяя водометы и слезоточивый газ, пытается выдавить демонстрантов с площади. Митингующие со своей стороны продолжают в большом количестве забрасывать полицию камнями и петардами.
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Отступая, группы демонстрантов пытаются перегруппироваться и выдвинуться большой численностью на передовые кордоны полиции. В то же время прибывшие на место столкновений отряды армии готовятся вступить в противостояние с демонстрантами с целью навести порядок.
Президент Ливана Мишель Аун ранее потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов.
Полиция в свою очередь призвала мирных демонстрантов покинуть место столкновений и погромов, отметив, что все, кто останется в данном квадрате, будет задержан как провокатор и соучастник погромов.
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В центр столицы также стягиваются дополнительное кареты скорой помощи ливанского Красного креста и гражданской обороны. По последним данным, в ходе столкновений пострадали более 75 человек.
Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Сильные столкновения продолжаются на Площади павших. Полиция пустила в ход спецтехнику.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинВо время акции протеста в Бейруте
Во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Во время акции протеста в Бейруте
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
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