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Как Красная армия освобождала Варшаву: воспоминания узника
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РИА Новости
Как Красная армия освобождала Варшаву: воспоминания узника
Чеславу Левандовскому из Варшавы было 11 лет, когда в 1939 году войска нацистской Германии вторглись в Польшу. 17 января 1945 года Красная армия освободила Варшаву от оккупантов. Чеслав Левандовский принимал участие в Варшавском восстании и был освобожден красноармейцами во время "марша смерти" из концлагеря Штуттгоф.
2020-01-18T21:10+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=37219164&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/156358/64/1563586446_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_1f952b6b8a17705d7ab01528515bb5ed.jpg
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PT3M00S

Как Красная армия освобождала Варшаву: воспоминания узника

21:10 18.01.2020
2426
Чеславу Левандовскому из Варшавы было 11 лет, когда в 1939 году войска нацистской Германии вторглись в Польшу. 17 января 1945 года Красная армия освободила Варшаву от оккупантов. Чеслав Левандовский принимал участие в Варшавском восстании и был освобожден красноармейцами во время "марша смерти" из концлагеря Штуттгоф.
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Красная армияПольшаВаршаваОбщество - ВидеоВидеоВ мире
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