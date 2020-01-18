2020-01-18T21:10+0300
2020-01-18T21:10+0300
https://ria.ru/20200118/1563586674.html
Как Красная армия освобождала Варшаву: воспоминания узника
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РИА Новости
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РИА Новости
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Как Красная армия освобождала Варшаву: воспоминания узника
Чеславу Левандовскому из Варшавы было 11 лет, когда в 1939 году войска нацистской Германии вторглись в Польшу. 17 января 1945 года Красная армия освободила Варшаву от оккупантов. Чеслав Левандовский принимал участие в Варшавском восстании и был освобожден красноармейцами во время "марша смерти" из концлагеря Штуттгоф.
2020-01-18T21:10+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=37219164&type=mp4
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Как Красная армия освобождала Варшаву: воспоминания узника
Чеславу Левандовскому из Варшавы было 11 лет, когда в 1939 году войска нацистской Германии вторглись в Польшу. 17 января 1945 года Красная армия освободила Варшаву от оккупантов. Чеслав Левандовский принимал участие в Варшавском восстании и был освобожден красноармейцами во время "марша смерти" из концлагеря Штуттгоф.