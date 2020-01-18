Как Красная армия освобождала Варшаву: воспоминания узника

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Чеславу Левандовскому из Варшавы было 11 лет, когда в 1939 году войска нацистской Германии вторглись в Польшу. 17 января 1945 года Красная армия освободила Варшаву от оккупантов. Чеслав Левандовский принимал участие в Варшавском восстании и был освобожден красноармейцами во время "марша смерти" из концлагеря Штуттгоф.