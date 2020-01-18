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СК проверит сообщения СМИ об отказе инвалиду из Карелии в переселении
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РИА Новости

СК проверит сообщения СМИ об отказе инвалиду из Карелии в переселении

21:04 18.01.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать проверку по факту нарушения прав девушки-инвалида, живущей в аварийном доме в селе Карелии, сообщается на сайте СК.
Как поясняет СК, в пятницу на федеральном канале вышел сюжет, в котором обсуждались жилищные проблемы 25-летней девушки Надежды Шпаковой, инвалида-колясочника из села Святозеро Пряжинского района. Сообщалось, что девушка вместе с матерью живут в аварийном доме: водопровода и канализации в доме нет, пол провалился, пандус отсутствует. Из восьми квартир в деревянном доме жилая осталась одна. Все остальные соседи разъехались, не дождавшись переселения.
Максим
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Дом, в котором проживает инвалид, признали аварийным. Чиновники обещали новое жилье к 2019 году, однако выяснилось, что расселение запланировано на 2026 год.
"Глава СК России потребовал подробного доклада от руководителя территориального следственного управления о проводимых мероприятиях в рамках доследственной проверки. По указанию главы СК России ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Также сообщалось, что жильцы обращались в суд с заявлением, но районный суд признал решение администрации правомерным. В программе также было рассказано о других аварийных домах поселка.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Карелия незамедлительно была организована доследственная проверка", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияКарелияПроисшествия
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