СК проверит сообщения СМИ об отказе инвалиду из Карелии в переселении

Как поясняет СК, в пятницу на федеральном канале вышел сюжет, в котором обсуждались жилищные проблемы 25-летней девушки Надежды Шпаковой, инвалида-колясочника из села Святозеро Пряжинского района. Сообщалось, что девушка вместе с матерью живут в аварийном доме: водопровода и канализации в доме нет, пол провалился, пандус отсутствует. Из восьми квартир в деревянном доме жилая осталась одна. Все остальные соседи разъехались, не дождавшись переселения.

Дом, в котором проживает инвалид, признали аварийным. Чиновники обещали новое жилье к 2019 году, однако выяснилось, что расселение запланировано на 2026 год.

"Глава СК России потребовал подробного доклада от руководителя территориального следственного управления о проводимых мероприятиях в рамках доследственной проверки. По указанию главы СК России ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что жильцы обращались в суд с заявлением, но районный суд признал решение администрации правомерным. В программе также было рассказано о других аварийных домах поселка.